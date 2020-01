"Estábamos cachondeando y...": Sofia Bonelli tras el video en el que estaría teniendo sexo con Caniggia

Sofia Bonelli salió a hablar luego de que se viralizara un video en en el que se la ve teniendo sexo con Claudio Paul Caniggia a plena luz del día, en lo que parecía que era un lugar de Punta del Este.

“Ese video es viejo, no es ahora, no es en Punta del Este. Fue hace un tiempo, en Buenos Aires. Estábamos chapando tranqui y cachondeando como cualquier pareja y nada. Lo interpretaron para otro lado, obvio. Porque vende más decir una cosa que no es. Pero bueno, no pasa nada. Está todo bien”, le dijo Bonelli al periodista Lio Pecoraro.

Ella se refiere al polémico video:

Sexo, chape, qué pasó?

En las imágenes, que fueron registradas por personas que pasaban por el lugar, se puede ver a ambos manteniendo relaciones sexuales. En Confrontados (El Nueve) pusieron al aire las imágenes del encuentro erótico, que habrían grabado unos jóvenes desde el balcón de un departamento. "Si bien no se ve nada, se insinúa todo lo que están haciendo", indicó el periodista Rodrigo Lussich.

El conductor del ciclo de espectáculos precisó que Caniggia y Bonelli podrían recibir algún tipo de sanción por parte de la administración del hotel. "Esto podría traerles consecuencias porque hay un reglamento por cumplir y que ellos claramente no respetaron", señaló.

La difusión del video coincidió con el anuncio formal de que, luego de su compromiso en Tulum en octubre del año pasado, la pareja se casará en la ciudad natal del delantero, Henderson (provincia de Buenos Aires). “Celebraremos nuestra boda en el Club Juventud Unida de Henderson, que es donde Claudio dio sus primeros pasos en el fútbol, antes de irse a River”, dijo ella en una entrevista a la revista Gente.