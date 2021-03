¡Estalló de furia! Fuerte mensaje de Verónica Ojeda a Dalma: "Como nunca fuiste a verlo..."

El último audio que se difundió de Verónica Ojeda manteniendo una conversación amistosa con el doctor Leopoldo Luque poco después de la polémica foto que se sacó el neurocirujano con Diego tras la operación por el hematoma subdural a comienzos de noviembre de 2020 desató una nueva guerra entre la ex pareja del Diez -y madre de su hijo más chico, Dieguito Fernando- y Dalma Maradona.

“Te voy a contar una boludez que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mi lo que me importa es la salud de Diego. ¿Viste que yo subí esa foto con él? La verdad es que se lo ve hermoso, y vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra nosotros”, comenzó a decirle Luque a Ojeda, en una conversación que mantuvieron días antes de la muerte de Maradona.

“Que se vayan a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola. ‘Bienvenido, papá’ y que se vayan a la mierda”, le respondió Ojeda a Luque. Los audios fueron difundidos en Intrusos (América). “¿A mí me van a decir algo? Que se vayan a cagar. ¿Qué se piensan? Esa foto era, era indispensable y necesaria, para que vean hoy por hoy cómo está Diego”, dijo Ojeda.

Finalmente, el médico hace principal foco en la foto que se sacó con Maradona y aclara: “Esa foto era necesaria para mi y para mi familia que vio el sacrificio que hice. Para el pueblo que lo ama. Porque tiene otra cara ahí. La última aparición que tuvo fue lamentable y verlo así la verdad que da felicidad. Dalma me dice eso, de que no hay que exponerlo. Lo que no hay que exponerlo es cuando el tipo está mal, que la gente lo vea mal. ¿Pero qué más lindo que esa recuperación?".

A lo que Ojeda le responde: "Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco y sé cómo se manejan y sé cómo hacen y desarman”. Lo cierto es que rápida de reflejos, Dalma decidió atacar a la mamá de su hermano a través de las redes sociales y la acusó de haber formado una "alianza" con uno de los principales apuntados en la causa que investiga la muerte del ex DT de Gimnasia.

Furiosa, Dalma disparó: “Que miedo la alianza OJEDA/LUQUE! No entiendo como su pareja está ahí avalando un audio donde ella LO BANCA y nos hace mierda a nosotras!”. Al mismo tiempo, resaltó que lo único que puede aclarar "es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella! No hay audios ni arreglos nuestros con Luque!”.

En otro tweet, agregó: “¡También estoy esperando los audios de Luque que la hacen decir a Verónica que nosotras le pusimos algo en la bebida a mi papá! Sigo esperando”, dijo, textual. Por último, finalizó su descargo con una foto junto a su padre, una pelota y una frase patentada por Charly García, dando por cerrada la conversación: “Say no more”.

Lo cierto es que Verónica Ojeda no se lo dejó pasar y por la misma vía decidió responderle a la hija de Claudia Villafañe. "Los audios que vos promocionas fueron antes del fallecimiento de Diego donde todos creíamos en sus médicos, pero como nunca fuiste a verlo, es obvio que nunca van a existir audios tuyos. Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo, seguramente hablarías menos y estarías pidiendo perdón", arremetió.

Horas antes, la pareja de Mario Braudy había mandado un mensaje a Polémica en el bar, donde estaban tratando el tema. “¿Dalma por qué ocultó que su papá fumaba y me rompió las pelotas a mí por que yo conté que fumaba? Ella me lo contó a mí, que sabía que su papá fumaba”, leyó el conductor Mariano Iúdica, en relación al consumo de marihuana que sostuvo Maradona en sus últimos días.

Fue por esa razón que Dalma siguió twitteando. “Verónica Ojeda te arrobaría pero me tenes bloqueada! Yo no te rete por haber denunciado que viste marihuana en la casa de mi papá! Lo que te critique fue hacerlo público! Me parecía innecesario! porque aunque no lo creas se puede colaborar con la causa sin ir a la tele!", le dijo a Ojeda y cerró: "No te enojes conmigo porque pasaron un audio tuyo apoyando a Luque! Yo no tengo nada que ver!”.