"Estamos a la espera del turno": la aclaración de Nacho Viale sobre la vacunación de Mirtha Legrand

El martes Mirtha Legrand cumplió 94 años de vida y en cada entrevista que brindó aseguró que se iba a dar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus esta misma semana. "Yo me voy a vacunar esta semana, esperé a los mayores de 80 y eso fue el lunes. Me da un poco de miedo porque vi a un médico joven que se había vacunado en Capilla del Señor (ciudad bonaerense) y que después tuvo temblores terribles y dolores de cabeza. Pero en general la gente que se la ha dado, que está a mi alrededor, me dicen que no sintieron nada", le dijo, por ejemplo, a Luis Novaresio por radio la Red, luego de su férrea desmentida inicial que se sumó a un comunicado de la productora que dirige su nieto, Nacho Viale.

Más tarde, en diálogo con Todo Noticias (TN), La Chiqui afirmó: "Ya tengo el turno, no voy a decir qué día. Pero estoy contenta con poder vacunarme". Sin embargo, tras aquella entrevista y luego de que algunos medios se aventuraran a confirmar que la Señora se iba a vacunar este mismo viernes, su nieto y productor, Nacho Viale, salió de inmediato a aclarar que su abuela está anotada, pero que aún no tiene fecha para vacunarse ya que depende de una nueva partida de dosis.

Al principio, Nacho utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacfer la siguiente aclaración: "Aclaración por las dudas ya que el mismo medio que dijo que @mirthalegrand se vacunaba el viernes, ahora dice que se vacuna hoy. ¡No! Mirtha Legrand está empadronada para recibir su turno que aún no fue otorgado. Adjunto solicitud online". Pero lo cierto es que desde el entorno de Mirtha esperan tener noticias antes del viernes.

Cabe recordar que la conductora se inscribió el lunes en el registro que habilitó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el inicio de la campaña que comenzó este 22 de febrero y que también incluyó a los adultos que habitan en las residencias de la tercera edad, lo hará como cualquier otra ciudadana mayor de 80 años que espera recibir su dosis contra el coronavirus. "El día lunes anotamos a Mirtha para recibir la vacuna, nos llegó por parte de la plataforma de Ciudad de Buenos Aires un comunicado de que Mirtha ya estaba empadronada para recibir el turno", explicó el productor a través de un audio al que tuvo acceso BigBang.

En el mismo, Nacho resaltó que Mirtha "entró al padrón de las personas que pueden o deben recibir la vacuna", pero una vez más remarcó que esto no quiere decir que tenga el turno para vacunarse. "Estamos a la espera de la recepción de ese turno, que dirá fecha, horario y lugar. Todavía no lo tenemos. Supongo que entre el miércoles y el viernes tendremos noticias de cuándo y dónde", concluyó.

Días atrás, Mirtha estalló de bronca al hacerse eco de una noticia que la tenía como protagonista y que ella misma se encargó de desmentir. Según había trascendido, la diva, en estricta cuarentena desde hace más de once meses a causa de la pandemia de coronavirus, iba a tener el privilegio de ser vacunada contra el COVID-19 en su propio domicilio. Algo que la productora StoryLab, a cargo de su nieto, no tardó en contradecir.

Aquella información que comenzó a dar vueltas con suma rapidez fue desmentida en primer lugar por la propia Mirtha, quien a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito aclaró: "Es falso. Estoy esperando para saber dónde debo vacunarme. Por supuesto que preferiría en mi domicilio, como debería ser a los mayores, pero si no es posible, iré a donde me indiquen. No quiero ningún privilegio. Y tampoco me lo ofrecieron. No sé de dónde salió esta versión".

Por su parte, StoryLab emitió un contundente comunicado desmintiendo que Mirtha tenga privilegios a la hora de distribuir las vacunas. “Desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha en su domicilio. A partir de hoy, a las 14 horas, cuando abre la inscripción, Mirtha Legrand se estará anotando para vacunarse cuando sea posible ya que entra en la categoría +80", detalló.

Aquel viernes que comenzó a difundirse de manera errónea que Mirtha iba a ser una de las "privilegiadas" en recibir la vacuna, estalló el escándalo del "vacunatorio vip" de parte del Ministerio de la Nación, por entonces manejado por Ginés González García. "Estoy sorprendida y con desagrado. Yo creo que no se han dado ni cuenta del daño que hacían, sino no lo hubieran hecho y no se hubieran puesto en evidencia", había opinado la diva al respecto.