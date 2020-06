"Estamos hasta las pelotas de que nos midan el culo": fuerte banca a Nazarena tras las críticas por su cuerpo

En las últimas horas, Nazarena Vélez se convirtió en uno de los temas más mencionados en redes sociales. En realidad, nadie habló de la actriz; sino que su nombre fue tendencia por las indignantes críticas que recibió por su cuerpo, tras participar del ciclo Mamushka junto a su hija, Barbie. "Me enteré de que soy tendencia por mi culo gordo y mi cara redonda. Lamentablemente seguimos atrasando. Pasaba por acá para decirte que mi cuerpo no necesita de tu opinión", disparó desde sus redes. En línea con el reclamo de ponerle un fin a los imposibles mandatos de belleza, Lola Cordero también salió al cruce de quienes criticaron a Nazarena.

"La amo por cómo es, por cómo se expresa y realmente me da la sensación de que deberíamos escuchar más a fondo, porque en el fondo ella se lo tomó con humor. De hecho, ella y Barbie se mataban de risa en las historias mientras se veían en la tele, pero después se dio cuenta de algo y la verdad es que la reflexión es interesante", analizó la panelista de Bendita.

Las mujeres estamos hasta las pelotas de que nos midan la cintura, las tetas y el culo"

Cordero recordó la adicción a las anfetaminas que años atrás confesó Nazarena, en línea con los mandatos físicos que impone la sociedad patriarcal. "Ella tuvo una adicción muy grande a las anfetaminas porque le decían que tenía que pesar 45 kilos. La verdad es que estamos hasta las pelotas las mujeres de que nos midan la cintura, las tetas y el culo. Cada uno es feliz como es. Si no te gusta, mirá otro cuerpo y que cada uno lleve los kilos que le dé la gana", sumó la española.

Nazarena se cansó y le puso los puntos a los haters

"Soy una mamushka más, pero feliz. ¡Me chupan los huevos que no tengo! ¿Entienden? Me divierten, tomo captura y me divierto. Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas, que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia".

La actriz no sólo recordó el calvario que sufrió para "cumplir con los mandatos sociales", sino que llamó a una interpelación social: "Lamentablemente, seguimos atrasando tanto como sociedad y como país. ¿Qué decir? Para la mayoría, era tipo: 'Se comió una mamushka'. Sí, me comí una mamushka. Mirá toda la carne que tengo: vení y chupámela".

Por último, disparó: "Me divierte que les llame la atención mi culo gigante. Siempre tuve un culo gigante, señores y señoras. ¿Qué les pasa? Mirate el tuyo, mamurri".