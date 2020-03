"Estamos joya pero en cuarentena": Mina Bonino y el aislamiento forzoso a un mes de ser madre

“Vamos camino al aislamiento”. Con esas palabras, la periodista Mina Bonino le adelantó a BigBang que deberán permanecer en cuarentena junto a su novio y su hijo recién nacido en la ciudad de Madrid, donde vive. Ocurre que su pareja, Federico Valverde, es mediocampista del Real Madrid, club que debió ponerse en cuarentena debido a que un jugador de basket dio positivo en el test de coronavirus. Como medida de precaución, se definió el aislamiento tanto para los empleados como para los jugadores de basket y fútbol.

La situación de Bonino es aún más compleja, ya que al aislamiento le debe sumar otra situación: fue mamá del pequeño Benicio hace apenas un mes, en febrero pasado. En diálogo con BigBang, la periodista deportiva aseguró: “Estamos joya pero en cuarentena”. Y graficó que salen sólo por cuestiones realmente importantes y tratan de no tocarse ni saludarse con nadie.

“En Italia está prohibido salir, pero acá todavía no. Vamos camino al aislamiento, pero todavía no, los chicos dejaron de entrenar recién ayer”, aseguró en referencia a su novio. “No tengo tiempo de mirar Netflix, con el bebé no tenés tiempo para nada”, comentó sobre su reciente maternidad. “Doy la teta las 24 horas, me agota”, contó Mina Bonino.

De todos modos, la periodista deportiva señaló que hasta el ingreso en la cuarentena continuará trabajando. De hecho, está grabando una serie de pilotos para un programa nuevo sobre la liga española que saldría en Latinoamérica.

Esta semana, Bonino despertó una fuerte polémica a raíz de un emotivo y fuerte texto en el que aseguraba que “la maternidad es una mierda”. “La maternidad duele, duele hasta las lágrimas, canas, te agobia, te arrepiente, te hace levantar a las tres, te recuerda que estás más gorda, despeinada, hinchada, desarreglada”, y que no sentía que era algo “mágico”. “Dar el pecho es una mierda, una mierda mu necesaria, la maternidad es culposa”, señalaba, y culminaba: “Volvería a elegir mil veces más pisar y nadar entre la mierda, porque por más mierda que sea, la maternidad te cambia la vida”.