¿Están separados? Gianinna, Osvaldo y versiones que involucran a la ex del futbolista

A pocos días de haber cerrado sus cuentas de Twitter e Instagram, Gianinna Maradona habría decidido ponerle fin a su relación con Daniel Osvaldo. ¿La razón? Los rumores que vinculan sentimentalmente al ex jugador de Boca con su ex pareja, Coty de Palma. Según trascendió, el ex futbolista habría estado el fin de semana pasado en la casa de su ex, noticia que generó un gran revuelo en el mundo 2.0.

Esto, sumado a la resolución de la junta médica interdisciplinaria que determinó que el cuidado de Diego Armando Maradona fue “deficiente, inadecuado y temerario”, y que lo “abandonaron a su suerte”, motivó a la hija de Claudia Villafañe a alejarse de las redes sociales para evitar las críticas y las diversas opiniones de los internautas.

Cabe recordar que Osvaldo y la hija de Diego se conocieron en 2015, cuando él regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Boca. Primero se hicieron amigos y con el correr del tiempo, fueron aparecieron los rumores de noviazgo que finalmente se concretaron cuando ambos blanquearon la relación. De hecho, Gianinna había publicado en sus stories un video donde se lo ve a Daniel Stone tocando con su banda en un escenario de Junín de los Andes.

El jugador de fútbol estaba realizando una serie de conciertos junto a su banda, Barro Viejo y en aquella oportunidad viajó bien acompañado. “Se fueron en una combi con los músicos y llegaron al hotel a la 15”, había informado por entonces Pía Shaw, aclarando que si bien el romance llevaba tiempo, con idas y vueltas, la mamá de Benjamín Agüero se había animado a dar un paso más acompañándolo al sur en una de las giras con su banda.

En medio de este juego que hacían ambos en las redes, Osvaldo también había decidido dejar otra pista en Instagram, donde compartió una imagen suya en la que aparece atrás Gianinna. En detalle, lo que sucedió es que la cuenta de la banda del rock del cantante posteó una foto que lo muestra de entrecasa y muy canchero, fumando un cigarillo, luciendo unos anteojos de sol súper oscuros y un sombrero muy de estrella de rock. La clave es que atrás de él aparece Gianinna distraída.

La última actividad de Gianinna en las redes sociales fue, justamente, con la hermana del ex delantero. “Una de hoy a la noche, ¡malcriada! La 1, lejos, ¡desde siempre! Mi compañera de karaoke en los cumpleaños...”, le escribió Gianinna a Anabel Osvaldo. Días después, cerró sus plataformas sin dar ninguna razón o pistas al respecto, aunque varios medios de espectáculos afirmaron que estaría atravesando una crisis con el ex de Jimena Barón.

Cabe recordar que además de referirse a la muerte de su papá, Gianinna utilizó sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Twitter, para cruzar al periodista Luis Ventura, quien había asegurado en Polémica en el Bar que Diego Maradona le habría confesado que nunca avanzó en su auditoria contra Villafañe y sus hijas mayores, Dalma y la propia Gianinna, “para no verlas presas”.

La ex de Sergio Agüero no tardó en responderle y disparó: “Puede que yo no sea lo que vos esperás que sea, puede que jamás llegue a cubrir tus expectativas, puede que jamás sepas la verdad, puede que me muera mañana y nunca me hayas conocido realmente. Pueden suceder un montón de cosas, mientras vos estás ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia".

Y siguió: "En mi vida siguen sucediendo un montón de cosas, que lógico vos estás muy lejos de saber. Me hacés pensar y buscar las mil ‘pruebas’ que tengo para mostrarle a mi hijo quién es su mamá. Me hiciste encontrar conversaciones grabadas que me había olvidado que tenía (porque reitero que esto no es de ahora). Y, sobre todo, poder demostrarle el amor de su abuelo hacia su mamá".

De acuerdo con Gianinna, mientras que Ventura da por hecho que las responsables del final de Maradona son sus hijas, ella está "preocupada porque no puede confiar en su propia sombra. "Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabés nada, NADA. Podés tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubai (?). Todo cuento", arremetió.

Y agregó: "Yo no me olvido del video que grabó mi papá diciéndole al mundo que estaba bien (cuando no lo estaba), pero tenían que callarme y señalarme una vez más como la loca de mierda. Había que desmentirme una vez más. Cuando vos sólo contabas que yo fumaba porro en el cumpleaños de mi papá, yo tengo el video y los audios desde el momento que entré hasta el momento en que me fui, sólo porque tenía miedo que a mí también me pueda pasar algo”.

En aquella oportunidad, Gianinna apuntó contra Ventura y le pidió que defienda sus dichos con hechos y no con suposiciones. "No vivan en la comodidad, relacionen con hechos no con suposiciones, busquen archivos...Sostengan su información con pruebas que avalen lo que dicen. Muy pocas personas saben lo que paso realmente el 25 de noviembre, o lo que venía pasando hace años”, concluyó.