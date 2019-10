“Estaría necesitando una bombilla”: el insólito encuentro de Vicky Xipolitakis y Caniggia

Después de que Stefy Xipolitakis diera a entender en Incorrectas que había pasado algo entre su hermana y Claudio Paul Caniggia, la griega menor reveló qué fue lo que ocurrió y contó el insólito motivo que la llevó a tocar la puerta del departamento que el ex futbolista tiene en el Hotel Faena.

Consultada por el periodista Carlos Monti sobre si el “Pájaro” le había “tirado los perros” en su encuentro en el faena, Xipolitakis primero intentó esquivar el tema, pero luego contestó entre risas: “A veces confundo la buena onda con eso”.

“Estábamos celebrando el día de la madre, que la pasamos hermoso. Ahí en el hotel”, relató la rubia. “Quería tomar mate a toda cosa y en el hotel no tenían bombilla. Así que empecé a tocar todas las puertas de los vecinos y la segunda puerta que toqué me abre era él”, reconoció.

Al darse cuenta de que quien le había abierto la puerta era nada más y nada menos que Claudio Paul, la griega reculó: “Lo vi y dije: ‘Ay, discúlpame, perdón’. Y me quedé. Le dije que justo estaba necesitando eso y me dijo: ‘Yo no tengo, pero si querés andá a los chinos’. Pero fue muy amable y después bajó en el ascensor con nosotros”, explicó.

“Fue muy amable, muy simpático. Pero Stefy es una de las mejores periodistas, no la quiero contradecir”, prosiguió la griega, alentando los rumores de un encuentro con Caniggia.