"Estás apuradito": el tenso cruce entre "Pampita" y el "Negro" González Oro que la modelo no pasó al aire

El horario de las entrevistas pactadas es todo un tema tanto en radio, como en televisión. Más cuando se trata de dos celebrities, como es el caso de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain y el conductor Oscar “Negro” Oro. ¿Qué pasó? Había un móvil pactado en el programa de la modelo en Net Tv con el periodista.

Y, según consignó el portal TeleBajoCero, Pampita se demoró aún cuando el programa va grabado. Cuando empezó el móvil, Oro básicamente le marcó la cancha después de que le preguntaron por qué estaba tan serio. “Es que tengo poco tiempo, en verdad tengo poco tiempo. ¿Quién se casó? Se casa cualquiera en este país, mucha suerte, muchas felicidades”.

Pampita no se quedó atrás y cantó retruco. “No sé Negro qué querés hacer, ¿te quedás un ratito con nosotros, preferís venir otro día al living o que volvamos ahí otro día? Porque me están diciendo que estás re apuradito’’, dijo.

Oro, ya visiblemente molesto de acuerdo a quienes vieron la nota, le respondió muy cortante. “Estoy apurado porque me dijeron a las doce, y tengo un programa de radio, mi amor. Gracias a Dios, lo tengo hace apenas veintidós años”, le dijo a lo que la modelo inmediatamente cortó el móvil sin despedir a su entrevistado.

El momento de tensión fue tal que la producción del programa decidió sacar ese momento que no llegó a pasarse al aire. Pero no quedó todo allí, incluso el conductor le agradeció la invitación al casamiento de Pampita con Roberto García Moritán, pero le dijo que espera que el novio, con quien tiene una buena relación, le envíe una invitación en donde pueda ir a la cena y no después de la medianoche como le ofreció la modelo.