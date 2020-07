“¡Estás obsesionado con el lenguaje inclusivo!”: el insólito blooper de Eduardo Feinmann en vivo

Enojado o inmerso en su personaje buscador de polémicas y cruces, Eduardo Feinmann protagonizó este martes un insólito blooper al aire en su programa de A24, en el pase con el periodista Jonatan Viale, cuando mostraban los resultados de una encuesta que habían realizado para los televidentes a través de las redes sociales y luego de que Viale utilizara el lenguaje inclusivo para hacer referencia a declaraciones del presidente Alberto Fernández.

Todo ocurrió el martes por la tarde, en el pase entre el Realidad Aumentada, el programa que conduce Viale, y El Noticiero, en el que Feinmann está al frente. La polémica se desató cuando Viale presentaba una noticia vinculada a la reforma judicial y aseguró: “Yo veo que están muy concentrados algunos, algunas, algunes...”. De inmediato, Feinmann lo cruzó por utilizar el lenguaje inclusivo. “No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy”.

Al instante, Viale le aclaró que de ese modo hablaba Alberto Fernández. “El presidente habla así”, le respondió. A Feinmann, sin embargo, no le gustó para nada: “Vos sos un tipo universitario, viejo, no, el idioma es castellano, no el jeringoso”. El fastidio de Feinmann fue tal que luego quiso insistir y desatar una polémica: “Los tipos serios no hablan de esa manera, eso es para los chicos, en el colegio, les diputades, les bolude… pero gente seria no puede hablar en ese idioma”.

Sin embargo, el asunto continuó, porque al mostrar los resultados de una encuesta a través de las redes sociales, Feinmann confundió la palabra “votes” (escrita en inglés, traducida es “votos”) y pensó que se trataba del lenguaje inclusivo. “Che, escúchame una cosa. ¿Quién puso votes? Es votos. El que escribió eso… Ahí dice 3.322 votes”.

Viale le aclaró que estaba en inglés, lo que desató una catarata de risas en el estudio de A24. Al rematar, Viale concluyó: “Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo, estás obsesionado, Eduardo, no puede ser”. Feinmann no se quedó atrás y cerró: “Estoy obsesionado con la pelotudez”.