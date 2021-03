"Este país me dio lo más bello que tengo": Catherine Fulop recibió la ciudadanía argentina

Catherine Fulop recibió la ciudadanía argentina y Oriana Sabatini mostró la felicidad de su madre a través de una serie de stories que publicó en su cuenta de Instagram.

Allí, la modelo y cantante publicó un video en el cual Catherine -nacida en Venezuela- realiza a través de una videollamada la jura que acompaña el otorgamiento de la ciudadanía.

"Oficialmente argentina, carajo. Te amo", escribió Oriana acompañando las stories. "Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar", expresó su mamá al compartir la publicación.

El trámite de ciudadanía se demoró a causa de declaraciones que la actriz realizó en relación al Holocausto en una entrevista con Marcelo Longobardi para el programa radial Cada mañana de Radio Mitre.

"¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los campos los judíos eran los peores, los más torturadores. No sé si tú sabes la historia: los sapos (NdR: quiso decir ‘kapos’) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela", expresó.

A causa de esos dichos, Catherine fue denunciada judicialmente por discriminación por el abogado Jorge Monastersky. Luego de que ella se reuniera con autoridades de la DAIA para disculparse, la fiscal Mariela De Minicis pidió entonces que la causa fuera archivada, considerando ese pedido de perdón y también una presunta inexistencia de delito, debido a que la actriz "poseía un desconocimiento histórico de los hechos", y que por eso "no tuvo una interpretación malintencionada de la realidad".

Sin embargo, en 2019 se reabrió la causa. "El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho", señaló en aquel entonces Monastersky, en diálogo con Teleshow. "Algo tan delicado no puede pasar desapercibido por la Justicia. Este no es un delito como el de calumnias e injurias, que es de carácter privado, sino que es un delito de acción pública".

Eventualmente, la causa sí se cerró por orden el juez federal de San Martín, Oscar Papavero, y Catherine pudo obtener la ciudadanía argentina.