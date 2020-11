"Este período de mier... no termina": Diego Jr. suspendió su viaje tras dar positivo de Covid

La salud de Diego Armando Maradona preocupo a cientos de miles de personas en todo el mundo, pero hubo una persona en el viejo continente que no pudo conciliar el sueño hasta saber que la operación del astro había salido bien. Ese no es otro que Diego Maradona Junior, fruto de la relación que mantuvo El Diez con la italiana Cristiana Sinagra, y que actualmente vive en Italia junto a su pareja, Nunzia Pennino , y sus dos hijos.

Si bien la operación del hematoma subdural fue "exitosa" y el actual DT de Gimnasia evoluciona favorablemente, el deseo de Diego Jr siempre fue acompañar a su papá en este difícil momento que atraviesa. Al principio, precisamente entre el martes (día en que se llevó a cabo la operación) y el miércoles, el también ex futbolista planeaba viajar a Buenos Aires para acompañar a su padre en la recuperación.

Su intención era la de unirse a sus hermanas, Jana, Gianinna y Dalma Maradona, y acompañar a Diego en su recuperación. Pero tuvo que cambiar sus planes en medio del duro presente que le toca vivir actualmente al viejo continente a causa del rebrote del coronavirus. Y es que en las últimas horas, Diego Jr presentó síntomas compatibles con COVID-19 y se sometió a un test que terminó dándole positivo.

Así lo anunció el hijo de Sinagra en las redes sociales: “Este período de mier... no termina. Después de la gran ansiedad por papá hoy recibimos el resultado del hisopado y lamentablemente tanto yo como Nunzia somos positivos. Somos sintomáticos y les aseguro que no es nada agradable”. De esta manera, postergará su viaje y seguirá en contacto con Diego desde Nápoles, tal como lo hizo hasta el momento.



Días atrás, Maradona Junior también había revelado que tenía una buena relación con Dalma y Giannina, las hijas que el capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986 tuvo con Claudia Villafañe. A través de su cuenta de Instagram, el hijo de la ex modelo italiana Cristiana Sinagra celebró el éxito de la operación que se realizó anoche en la clínica Olivos de la zona norte bonaerense con la frase "¡¡aguante viejo!!".

Al Diego se le descubrió un hematoma subdural -producto de un golpe en la cabeza-, luego de la tomografía que le fue realizada en la clínica Ipensa de La Plata, donde estuvo internado desde este lunes a causa de "un bajón anímico que afectó su alimentación" y le ocasionó un cuadro de anemia y deshidratación. Actualmente continúa con una evolución "buena" y tiene "muchas ganas de irse" de la Clínica Olivos, contó Leopoldo Luque.

El neurólogo y médico personal del Diez , agregó: "La evolución sigue siendo buena. Hoy le hicimos una tomografía de control que dio excelente. Él está con muchas ganas de irse pero vamos a tratar de que se quede un día más. Los médicos de alta ya lo ven en condiciones. Diego habla más claro, camina... Trataremos de convencerlo, esperemos que se quede hasta mañana, pero no tiene que ser trasladado a ningún otro lado".