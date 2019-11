"Esto con Caro no pasaba": la "China", Vicuña, el efecto ATAV y, ¿por qué demoran el anuncio de su separación?

Los rumores de la crisis de pareja de Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron a circular con fuerza en el mes de agosto. De acuerdo a lo confirmado por ese entonces a BigBang, la incomodidad se instaló en el set de grabación de Argentina, tierra de amor y venganza. No fueron pocos los miembros del elenco que confirmaban en off que se sentía cierta tensión, aunque ninguno se animó a confirmar la crisis. Fue el propio chileno quien tomó la posta y lo hizo, después de que la actriz interpelara con crudeza a la periodista Marcela Tauro, la única que por ese entonces se había animado a revelar la información en el programa Intrusos.

En los últimos días, la crisis que confirmó el propio Vicuña se habría convertido en una separación, ya sin vuelta atrás. El actor se instaló en octubre en Chile para cumplir con las grabaciones de su próximo proyecto, la tira Inés del alma mía. Esa fue la explicación que dieron desde PolKa para justificar la llamativa ausencia del chileno en la fiesta que la productora realizó el viernes para celebrar el fin del rodaje de la tira.

Leé también | ¡Se pudrió todo! La "China" Suárez y su drástica decisión en plena crisis con Benjamín Vicuña

El silencio del chileno contrastó con el de la mamá de Magnolia, quien primero compartió una llamativa reflexión amorosa y luego se encargó de borrar todas las fotos que había subido con el chileno a su cuenta de Instagram. "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor, pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada, ni nadie que pudiera reemplazarme", es la cita del texto Amor propio de Lucía Herazo elegido por la "China".

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, la crisis comenzó durante las grabaciones de ATAV y se profundizó en los últimosmeses, al punto que la pareja solicitó modificar algunas escenas "por celos". Lo cierto es que el personaje de la "China" sólo tuvo una línea amorosa con Aldo -interpretado por Gonzalo Heredia-, mientras que el de Vicuña se caracterizó por sus múltiples relaciones y sus escenas cargadas de contenido erótico.

Leé también | ¡Escándalo en ATAV! La “China”, Benjamín Vicuña y la crisis de pareja que estalló en las grabaciones

En este momento, la "China" armó las valijas y partió ayer rumbo a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en Miami y Orlando junto a sus hijas Rufina y Magnolia. Vicuña, por su parte, permanece instalado en Chile. "Vos no te preocupes, si están separados lo van a comunicar a través de un comunicado", le confirmó una amiga de la pareja a la periodista Pía Shaw.

Si están separados lo van a comunicar a través de un comunicado"

Quien levantó la mano fue el periodista Ángel De Brito. De acuerdo a su versión de los hechos, la crisis comenzó por el desgaste que implica compartir elenco, pero el verdadero disparador fueron los problemas de convivencia. Los mismos que Vicuña reconoció de modo público meses atrás: "La convivencia de por sí es difícil. Es un arte, y a eso me dedico todos los fines de semana con el teatro: a hablar de eso mismo. Hablamos de alguna manera de la convivencia, por lo menos lo antinatural que es, ¿no? Lo difícil que es. Y no te extrañes que cada día más personas deciden vivir en cuartos separados o en casas separadas. Es algo difícil de sostener, es un plan muchas veces romántico pero difícil".

¿Qué te parece si yo te digo en algún momento que dijo: 'Esto con Pampita no me pasaba'?"

Leé también | ¡Escándalo en ATAV! La “China”, Benjamín Vicuña y la crisis de pareja que estalló en las grabaciones

De acuerdo a la información manejada por el conductor de Los ángeles de la mañana, el disparador de la ruptura fue la comparación que hizo Vicuña. Se trata, en efecto, del mensaje al que también había hecho alusión Tauro hace dos meses. "Ella le encontró una conversación de WhatsApp con Pampita en la que le decía que extrañaba la vida familiar que tenía con ella", sostuvo la panelista de Intrusos. Ahora, De Brito ratificó y dato y sumó: "El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy pefeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento le dijo: 'Esto con Pampita no me pasaba'? Tengo un montón de detalles, que voy a contar más adelante. Voy a esperar el comunicado”.

¿Cuándo confirmarían la separación? En el mes de diciembre, en coincidencia, claro, con la emisión del último capítulo de ATAV, que tendrá lugar el viernes 27 de diciembre.