"¡Esto va a ser un desastre!": Meghan, Harry, William y la queja de Kate antes del reencuentro

Dos meses después de anunciar su renuncia a la Familia Real británica, Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron el martes a Inglaterra para cumplir con sus últimos actos públicos en representación de la Corona británica. El llamativo lugar que eligieron para hospedarse, qué decisión tomaron con respecto a su hijo Archie Harrison, el miedo de la Reina y el reclamo de Kate Middleton en anticipación de lo que podría suceder el lunes: "¡Esto va a ser un desastre!".

Según consignó la prensa británica, Meghan y Harry llegaron el martes al Reino Unido y en vez de regresar a su casa -ubicada a 40 kilómetros de Londres-, optaron por alquilar una habitación en el lujoso y céntrico hotel Goring; el mismo que eligió en abril del 2011 Kate Middleton para pasar la noche previa a su boda con William. La decisión no cayó del todo bien en el Reino Unido dado que la pareja invirtió millones de libras en la remodelación de la propiedad que la Reina les regaló tras su boda.

Leé también | El feroz contraataque de Meghan contra la Reina y la millonaria mansión que enamoró a Harry

"Ellos se comprometieron a devolver el dinero que el Estado gastó en la remodelación de Frogmore Cottage, pero todavía no sucedió. Tal vez ese es el motivo por el cual prefirieron quedarse en un hotel y evitar así el reclamo de los contribuyentes ingleses que financiaron todos los gastos", precisan fuentes vinculadas a la Corona. En efecto, Meghan y Harry eligieron la habitación más cara del hotel, cuyo precio asciende a las seis mil libras por noche.

La llegada de los duques de Sussex responde al expreso pedido de la Reina quien aceptó su renuncia a cambio de que participaran del acto anual del CommonWeath, que tendrá lugar el lunes en la abadía de Westminster. Será el reencuentro público de los hijos de Lady Di, quienes no se ven, ni se dirigen la palabra desde el mes de enero. "Sería un escándalo para la Corona que se mostraran distantes o enojados. La Reina está preocupada y como ya no confía en Meghan, le pidió a Kate que se encargara de que el acto fuera lo más positivo posible para la imagen de la Familia Real".

Mientras desde el Palacio ultiman los detalles para el último evento público del hijo menor de Lady Di como miembro de la Corona, Harry visitó el miércoles por la tarde a su abuela en el Palacio de Buckingham. Llegó solo, sin guardaespaldas y manejando su camioneta Range Rover. "Fue la primera vez que se vieron desde la renuncia y el encuentro fue cálido. La Reina está triste por la decisión de su nieto, pero no quiere alejarlo aún más", reconocen. En la charla, el príncipe se comprometió a mantener el perfil bajo durante su estadía en el Reino Unido, en especial el de su mujer.

"Harry entendió que desde que renunció quienes ocupan el principal lugar son William y Kate. La Reina le pidió que evitara a toda costa los escándalos y las exposiciones públicas. Harry lo entendió y prometió que tanto él como su mujer iban a intentar pasar lo más desapercibidos posible", reporta la prensa británica. Sin embargo, un dato no pasó inadvertido por los ingleses: la pareja no viajó junto a su hijo Archie. "En un momento se especuló con que recibirían una invitación por parte de William y Kate para que los primos pudieran encontrarse. Tal vez decidieron no llevar a Archie para evitar ese mal momento".

Leé también | Lady Di y los dos nuevos testigos que desacreditan la versión del accidente: qué vieron

Hasta el momento, los duques tienen sólo dos compromisos oficiales confirmados, ambos aprobados por la Corona. Participarán del festival de música Mountbatten en el Royal Albert Hall y Meghan hará una aparición en solitario en una organización no gubernamental el domingo, fecha en la que se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer. "Ambos estaban estipulados antes de la renuncia y la Reina no los objetó. William, sin embargo, se enojó cuando se enteró de la agenda paralela de los duques".

"La Reina está haciendo todo lo posible para que Harry no corte el vínculo afectivo con la familia, pero William es intransigente. Está enojado con su hermano por la decisión que tomó y el impacto que está teniendo en su propia familia. Por eso, cuando se enteró de que Meghan iba a participar de un acto por el Día de la Mujer puso el grito en el cielo. No entiende por qué siguen teniendo privilegios".

Meghan, Harry y la cronología de la relación que sacudió a la Corona británica