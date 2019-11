"Estoy muy mal": la palabra de Axel tras la denuncia por abuso sexual y la crítica de una amiga

El cantante Axel se llamó a silencio desde el miércoles 16 de octubre, día en el que se hizo pública la denuncia en su contra por abuso sexual simple de una joven en marzo del año 2017, cuando el músico visitó la ciudad de Catriel en el marco de la Fiesta Provincial del Petróleo de Río Negro. El Ministerio Público Fiscal confirmó la investigación y el abogado de la víctima, quien solicitó resguardar su identidad, anticipó que podrían presentarse a declarar otras seis chicas que aseguran haber sufrido la misma violencia sexual.

Patricia Sosa, amiga del cantante, reveló en el ciclo radial de Marcelo Polino que se contactó con Axel cuando la noticia cobró relevancia nacional. "Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Lo llamé y no me atendió. Después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento", contó.

No conforme con la respuesta, Sosa insistió: "Le mandé un WhatsApp y le puse: '¿Cómo estás?'. Fue para queme diga a ver qué pasó, porque no sabía nada. Y no me contestó". La reacción del músico no fue la esperada por su amiga. "Hay que poner la cara, para mí sí. Lo llamé y si me preguntaba a mí qué opino, le diría: 'Salí a hablar, a defenderte si estás libre de culpa y cargo'".

"La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel. Entonces, tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mi me pide mi opinión, como colega, le diría: 'Andá y presentate'. Que vaya y diga: 'Loco, estoy aquí, esto no es verdad'".

La denuncia por abuso sexual contra Axel

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que confirmó la denuncia, aunque aclaró por por respeto y pedido de la víctima no se darán más detalles. "Antento al interés público que despertó el caso, informamos que en el día de ayer (por el 15/10) se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en el cual se acusa al artista. Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017".

De acuerdo al artículo 119 del Código Penal citado en el comunicado, el delito prevé una pena de seis a cuatro años y detalla: "Será reprimido con reclusión al que abusare sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder; o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción".

"En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos", advierten.

La víctima solicitó resguardo y privacidad al momento de radicar la denuncia. "En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y de no perjudical el avance de la investigación, sólo se informarán de una manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso, aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho, ni de las circunstancias del mismo".

Las diferencias entre acoso, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal

La red de Abogadas Feministas colaboró con las definiciones jurídicas y las diferencias entre cada una de ellas para el portal Filo.News.

Acoso sexual

"Es todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, asedio y que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos".

Abuso sexual simple

"Las conductas escalan en su gravedad y hay un contacto físico manifiestamente abusivo. Se entiende como tocamientos corporales de carácter sexual, no consentidos por la víctima o con consentimiento viciado por las circunstancias: violencia, amenazas, relación de dependencia/autoridad/poder, imposibilidad de consentir, etc".

Abuso sexual con acceso carnal o violación