"Estoy podrida de las peronchas": el porqué de la bronca de Yanina Latorre con Julia Mengolini

La periodista y directora de la Radio Futurock, Julia Mengolini, arrancó un móvil en LAM con la expectativa de poder hablar de actualidad. Sin embargo a menos de 30 segundos de iniciar la charla con Ángel de Brito y las panelistas del programa puso en el centro un problema que se generó con Yanina Latorre que, rápida de reflejos, la dejó pedaleando en el aire e intentó cortar la nota.

¿Qué pasó? En el programa de Malena Pichot, que se emite por la radio propiedad de Mengolini, la Señorita Bimbo dijo que Lola Latorre era una “pelotuda de mierda” por quebrarse al aire en PH al recordar el romance extramatrimonial que tuvo su padre, el ex fútbolista Diego Latorre. Además sostuvo que no tenia motivos para quejarse debido a que su vida había sido mucho más fácil que la de muchos.

En ese contexto, Mengolini intentó hacerse la simpática con Yanina que, sin decir no hola, le saltó a la yugular. “No está bien que ustedes, que son sororas, feministas y defienden a la mujer, digan que una chica que tenga educación privada, vaya a una universidad y no le haya faltado de comer, no tenga derecho a sentirse dolida o traicionada por su padre. No estoy sensible. Soy madre, y la voy a defender hasta que me muera, igual que vas a hacer vos con tu bebita”, empezó Latorre.

Luego del primer intercambio, Mengolini trató de salir del tema. “Yanina, vos te vivís riendo de todo el mundo. Te tocó a vos. Bancátela una vez. Te vivís riendo de todo el mundo”, dijo. Yanina Latorre retrucó: “La Señorita Bimbo intentó ser panelista y no pudo. Duró dos minutos con (Roberto) Pettinato. Ustedes se creen seres elevados y terminan en radio online. No las llama nadie. Por favor, pónganse a pensar. A vos te molestan Lanata, Longobardi, y están en la mejor radio del país. Y vos estás en una radio que se escucha por Internet. Les mando un beso a las dos. Estoy podrida. (Para) ustedes, si no sos kirchnerista, las matás. Cuando sos rubia, te bañás, te depilás y sos linda, las matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho. Estoy podrida de estas minas”, afirmó.

Luego de varios minutos de cruces, y antes de abandonar el móvil, Mengolini intentó arreglar, por última vez, la situación. “Yanina, yo entiendo que vos hayas salido a defender a tu hija. Posiblemente yo haga lo mismo con Rita (su hija). Sea Bimbo o sea quién sea. Entonces, te entiendo perfectamente eso. Ahora, lo que quiero decir es que no fue tan grave. Se rieron de que tenías una hija igual a vos, y de que tu hija estaba muy enojada con su papá, pero igual hacía canjes. Ese fue todo el chiste”, dijo antes de retirarse.

Enojada por la situación, y ante el ataque a su hija, Latorre terminó la nota con una frase demoledora. “En una radio que no escucha nadie le dicen terrorista a mi compañero y antiperonista a Lanata. ¡Estoy podrida de las peronchas!”, bramó.