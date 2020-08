"¿Estuviste con un presidente?": la picante respuesta de Luciana Salazar que va a dar de qué hablar

Después de un buen debut de la mano de Juana Viale, Jey Mammón volvió a dar que hablar con el mano a mano que mantuvo con Luciana Salazar desde el living de su casa. En la piel de Estelita, su filoso personaje sin filtros, el humorista sometió a la modelo a un incendiario ping pong.

La primera pregunta fue al hueso: la depilación de las zonas íntimas. "Estoy toda peladita, tengo todo el cuerpo pelado. No me gusta verme un pelo. Ni un mísero pelo en todo el cuerpo, sólo en la cabeza", reconoció sin mayores pudores la modelo.

Consultada sobre cómo mantiene su color en cuarentena, Salazar reveló: "Si no hubiese sido actriz, tendría que haber sido colorista. La tengo tan clara. Para que te des una idea, cuando voy a una peluquería les digo a las coloristas cómo me tienen que hacer el color. Soy súper hincha, para todo".

Mammón recordó su paso como profesor de catequesis y la modelo reconoció que también fue a un colegio de monjas: "¡Somos las ovejas negras! No entendimos nada. Era súper rebelde, pero las monjas me querían. Hacía las mil y una, pero me bancaban todas. Se ve que era simpática. De chica era tremenda. Me subía el jumper con el cinturón y usaba medias bucaneras".

"¿Hubieron más políticos o más deportistas en tu vida?", indagó Estelita. "Uy", respondió de inmediato la rubia. "No me hagas hacer cuentas. A ver, hubo un tiempo en el que contaba; ahora hace años que dejé de contar. Perdí la memoria directamente".

La siguiente pregunta fue más fuerte: "¿Estuviste con algún presidente?". "¡Ay, Estelita! Te lo pido por favor, no me pongas en ese compromiso", respondió esquiva y con enojo la rubia. "Entonces la respuesta es sí", sentenció Mammón quien, además, es amigo íntimo de la actriz. "En algún momento creo que podría escribir un libro más adelante", anticipó Salazar.

Cabe recordar que, si bien no mencionaron a ningún funcionario, Salazar tenía 22 años al momento de la asunción de Néstor Kirchner. Al asumir Mauricio Macri, la otra de las opciones, ya era famosa y se acababa de separar de Redrado.

Consultada sobre sus nuevas fuentes políticas, Luciana reconoció: "Soy bastante insistente. Me gusta que me pasen noticias. Estoy todo el día preguntando. Soy una chusma política. En vez de ser cholula con el tema del ambiente, soy cholula de la política. Me gusta saber todos los chismes y rumores políticos?".

"¿Te calienta el poder?", preguntó ya sin filtros el humorista. "El poder creo que calienta en general, no el poder político. El poder bueno. Vos podés tener poder, casarte con un marco, pero es un poder que no me gustaría poder tenerlo nunca".

Un rato después, Mammón indagó sobre la intimidad con su ex pareja, el economista Martín Redrado: "¿Con Redrado hiciste tríos?". "No, por favor. Yo no soy partidaria de hacer tríos con la pareja, no me parece que esté bueno. Puede generar... algo, que él se ponga celoso. No sé".