¿Fantasías sado o violencia real? Escándalo con el actor Armie Hammer por "caníbal"

Una bizarra polémica rodea a Armie Hammer, conocido por su actuación en Social network y Call me by your name, luego de que se filtraran supuestos chats íntimos con mujeres donde revela fetiches sexuales sadomasoquistas y caníbales.

Las conversaciones fueron publicadas en Instagram por una usuaria que al parecer tuvo una relación sentimental con el actor. "Soy 100% caníbal. Quiero comerte", escribe él.

"Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Da temor admitirlo. Una vez corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente", confiesa en otro supuesto mensaje.

Otra mujer que relató su experiencias luego de esta primera filtración mostró chats en los que Hammer le pidió beber su sangre. Otras conversaciones con supuestas amantes parecen revelar dinámicas propias del sadomasoquismo pero con derivaciones mucho más violentas de lo usual.

Así, el actor pone en escena una dinámica de amo y esclava. "¿Podría cortarte uno de tus dedos y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?", pregunta en un diálogo.

"Un amante dominante"

De acuerdo a lo que relató al Daily Mail inglés un amigo de Elizabeth Chambers, ex esposa del actor, ella está "conmocionada y asqueada" por estas revelaciones.

"Muchas de estas mujeres se acercaron a Elizabeth y, aunque al principio no quería admitirlo, ahora sabe que están diciendo la verdad. Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró.

"Si aún te estás cuestionando si esos mensajes privados de Armie Hammer son reales (y lo son) tal vez deberías preguntarte por qué vivimos en una cultura tan dispuesta a darle a los abusadores el beneficio de la duda y no a las víctimas", escribió en Twitter mientras tanto Jessica Ciencin Henríquez, con quien el actor tuvo una relación luego de su divorcio.

Tiempo atrás, en una entrevista con la revista Playboy, Hammer admitió que le gustaba ser "un amante dominante" y "tomar del cuello o tirar del pelo" en momentos íntimos.

"Pero cuando te casás tus apetitos sexuales cambian y lo digo en el buen sentido, no es que la esté pasando mal. Pero la verdad es que no podés tirarle del pelo a tu esposa", agregó.