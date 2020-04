"Fantino Rata": la furia de un influencer con el conductor que se convirtió en tendencia

Solo bastó un tuit de Pablo Agustín para que cientos de miles de internautas atacaran sin piedad a Alejandro Fantino en las redes sociales y convirtieran en tendencia la frase con el hashtag "Fantino Rata". ¿La razón? El influencer acusó a la producción de Fantino a la tarde, ciclo que conduce por América TV, de “robarle” la entrevista que le hizo a Estanislao Fernández, el hijo de Alberto Fernández, días atrás y que subió a su cuenta de Youtube.

En la misma, el hijo del jefe de Estado contó –entre otras cosas- cómo está viviendo estos días de cuarentena​ obligatoria en la Quinta de Olivos. La nota repercutió en todos los portales de noticias del país, pero muchos no citaron correctamente la fuente. Aunque, según Agustín, Fantino fue el peor debido a que no solo no lo citó, sino que alteró la entrevista.

Sin ir más lejos, el influencer estalló de furia al ver que la producción de Fantino sacó la entrevista con Estanislao que estaba cargada en su canal de Youtube, le borró su cara y alteró la voz “para que pareciera que ellos hubieran hecho la llamada”.

"Me comentan que la producción de Fantino no solo usó mi material sino que aparte me cortaron la cara y parecía como si ellos hubieran hecho la llamada. ¿Tanto les pica darle crédito a la gente de redes?", se quejó Pablo Agustín en Twitter.

Molesto con el conductor, Agustín acudió a sus seguidores y les pidió que lo ayuden a contraatacar. "Encima me distorsionaron la voz. #FantinoRata. Ataquen!!!", escribió, invitando a sus numerosos seguidores que arroben la cuenta de Fantino y se sumen al hashtag.

El problema fue que el conductor de América TV no es un usuario habitual de Twitter, razón por la cual el influencer trasladó la disputa a Instagram. "Al parecer él (por Fantino) no usa Twitter, entonces vayamos a su Instagram y dejémosle este lindo emoji (de rata). A ver si reflexionan un poco", desafió en un video que no tardó en convertirse en viral.

Y sentenció: "Fue la producción, pero él es la cara visible. No solo me roban contenido sin crédito, sino que me cortaron la cara y distorsionaron mi voz. Aprendan a respetar a la gente de redes, nosotros también trabajamos. Es lo mismo".