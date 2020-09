¿Felices los tres? La cuarentena de Adabel Guerrero con la ex de su marido y los fideos caseros del domingo

La modelo y bailarina Adabel Guerrero sorprendió a todos, literalmente a todos, con una confesión inédita. En el medio de la cuarentena ella vive con su marido, Martín Lamela, la hija de ambos, Lola, y sumó ahora una tercera persona: Claudia, la ex de su marido y madre de los otros dos hijos de él. Pero no sólo eso; ayer en la mesa de Mirtha, Guerrero confesó que suelen amasar juntos los fideos del domingo.

Al principio fue solamente un comentario al pasar, pero Juanita Viale decidió indagar un poco más en la situación. “Se está quedando en casa, nos llevamos muy bien. Ella es mi mejor amiga en este momento. Me ayuda con Lolita y yo la ayudo con sus hijos, hago la comida a la noche”, comenzó en su explicación la bailarina.

A medida que contaba más detalles de la situación, las miradas del resto de los invitados en la mesa iba cambiando al no poder creer algunos de los detalles. Como por ejemplo que la ex de Lamela apareció casi al filo de la cuarentena después de trece años de vivir en la provincia de Mendoza. “No es que lo busqué, se dio. Nunca me lo imaginé, después de trece años ella volvió de Mendoza y le pedí que diera clases en mi escuela a las nenas más chiquitas, porque ella es maestra jardinera“, agregó.



¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Para agregarle aún más contenido bizarro, Guerrero agregó que además Claudia se encarga de cuidar a su hija. “Lola la ama, ella la malcría y me ayuda a cuidarla mientras yo estoy trabajando. Como ahora nos mudamos a una casa grande la invitamos a pasar la cuarentena todos juntos, así los nenes están juntos. Lolita pasa todo el día con sus hermanos, salen a andar en bicicleta”, dijo.

Y si pensabas que a toda esta confesión medio border le faltaba aún más condimento poné la mesa y sentate. Porque resulta que los domingos Adabel y Claudia se ponen a hacer los fideos caseros para toda la familia. “Siento que tengo la familia que nunca tuve, una mesa grande, con Claudia hacemos fideos caseros. Es hermoso. Él está chocho”, concluyó la bailarina.

Guerrero fue noticia a mediados de la semana pasada después de haber sido eliminada del Cantando. Y es que la bailarina todavía no puede creer que Moria Casán, Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla hayan decidido salvar del duelo telefónico a Lizardo Ponce antes que a ella. "Estoy bastante bajón", manifestó en las redes sociales.

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Adabel aseguró que está furiosa tras su eliminación del certamen de canto y aclaró que, por ahora, prefiere evitar las notas para no decir algo de lo que se pueda arrepentir. “Hoy no tengo ganas de maquillarme, ni peinarme, ni nada. Estoy bastante bajón, de malhumor por la eliminación de ayer en Cantando, me pareció totalmente injusto", sostuvo.

Y agregó: "No quiero dar notas, me están llamando de todos lados, me quiero guardar porque voy a decir cosas de las cuales me voy a arrepentir. Entonces, para no boquear de más, para no decir algo que después lo tenga que padecer de por vida, prefiero guardarme y callarme hasta que se me pase el enojo”. En esa línea, aclaró que está "muy enojada", sobre todo por las devoluciones que recibió de parte del jurado,