¡Felicidades! Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez serán padres por segunda vez

Andy Kusnetzoff y su esposa, la productora radial Florencia Suárez serán padres por segunda vez de acuerdo a una primicia difundida hoy por Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana. La pareja ya recibió en el 2016 a su hija Helena.

"Se viene hermanito/hermanita", expresó el periodista agregando que se contactó el martes con el conductor de Podemos Hablar para consultarle si el rumor era cierto.

"Me dijo que sí, pero que todavía no le había avisado a parte de la familia, me pidió tiempo", explicó. Fue por eso que se guardó la noticia durante 24 horas hasta recibir la autorización de Andy.

Kusnetzoff, por su parte, dio a conocer también la buena nueva a través de su cuenta de Instagram. "Acá estamos... ¡felices los cuatro!", escribió acompañando una foto familiar.

Andy y Florencia se conocieron trabajando en radio Metro, donde ella producía Perros de la calle, el histórico ciclo radial conducido por él.

El romance comenzó en 2014, mientras ambos estaban en Brasil para cubrir el Mundial. "No hablo de mi vida privada, pero sí, estoy de novio", reveló el conductor en aquel entonces.

Dos años más tarde, fueron padres de Helena, junto a quien Andy suele compartir postales en redes sociales. "Me lo habían dicho mucho. Yo creía que lo había entendido. Pero sólo terminé de comprender cuando te fui viendo crecer", supo reflexionar tiempo atrás.

El conductor describió a la paternidad como "el aprendizaje más lindo" y le prometió a su hija "compartir muchos momentos juntos" y "estar ahí para vos".

Helena festejó su cuarto cumpleaños en agosto del 2020, en plena pandemia, y sus padres le organizaron un festejo íntimo. "Feliz cumple hija hermosa. Cómo nos cambiaste la vida. No dejo de sorprenderme por lo divertida, cariñosa y vivaracha que sos. Siempre vamos a estar al lado tuyo", expresó su papá en Instagram.

“Celebro tu risa contagiosa. Tus miles y miles de besos por día, tus fuertes abrazos hasta dejarme dura del cuello", agregó Florencia. "Tus ocurrencias que me hacen reír tanto, tu inocencia pura, tu alegría infinita, tu dulzura, tus enojos con los brazos cruzados. Celebro tenerte cada día. Sos única. ¡Te amamos!".