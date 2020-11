¡Felicidades! Noelia Marzol espera su primer hijo con Ramiro Arias: "Estoy muy contenta"

Noelia Marzol, protagonista de Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari, está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Ramiro Arias. La también modelo fue la encargada de confirmar la noticia a través de un mensaje que le mandó al periodista Ángel de Brito: “Sí, estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses pero Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco”.

La pandemia había acelerado la convivencia entre la actriz y el futbolista. De hecho, transitaron parte del aislamiento social y obligatorio juntos, algo que no estaba en los planes y que generó una fuerte crisis en la pareja que derivó en una separación. Sin embargo, poco tiempo después se reconciliaron y, como si fuese poco, se comprometieron. Actualmente, Noelia está atravesando por la décima semana de embarazo.

La bailarina y actriz de Sex se puso de novia el 27 de septiembre del 2019 con Arias, quien por aquel entonces jugaba en Almagro (hoy lo hace en Quilmes). El jugador había asistido a la obra de Muscari y el flechazo casi fue instantáneo. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, había contado Marzol sobre los inicios de su relación.

Si bien los planes de la pareja era llevar la relación por el carril lento, la pandemia y la posterior cuarentena los obligó a apretar el acelerador. Pero la convivencia solo duró unos cuatro meses al principio, que la rutina les comenzó a pasar factura. “Como a cualquier pareja, la rutina empieza a desgastar y a tornar todo insoportable. Pensá que, al ser jugador de fútbol, se quedó sin nada y con un futuro muy indeterminado", había contado la actriz.

En diálogo con la revista Gente, Noelia explicó que decidieron "tomarse un tiempo" y mantener una linda amistad debido a los bajones propios de la pandemia. "En junio ya no había jugadores libres ni movimientos de compra, y eso lo afectó mucho. Así que preferimos tomarnos un tiempo, siempre de una manera muy amigable”, contó por aquel entonces a la popular revista.

Durante la separación, Arias se puso un centro de estética con un amigo en Rojas, su ciudad natal, para sortear la crisis financiera acrecentada por el coronavirus “Habíamos decidido separarnos pero nunca dejamos de hablar. Él se había ido a Rojas y un día apareció en casa para hablar en persona. Ahí empezó a fluir todo diferente. Soy insoportable. No sé cómo hace para aguantarme”, sostuvo la actriz.

Finalmente, la reconciliación llegó con un dulce posteo y la foto del anillo adentro de una cajita con forma de corazón. “¡También soy esta! Él me quiere así y por eso lo amo. Felices cinco años”. Para evitar, malos entendidos, después explicó por qué dijo “cinco años” y les contó a sus seguidores que está pensando en el casamiento con el futbolista: “La cuarentena valió por cuatro”.