¡Feliz cumple, Bob! La increíble carrera de Dylan, el hombre que elevó la música popular

Lejos del retiro, su cumpleaños número 79 encuentra a Bob Dylan a menos de un mes de lanzar un nuevo disco, Rough and Rowdy Ways, que saldrá a la calle el 19 de junio. Este será su primer álbum con canciones inéditas desde Tempest, editado en el 2012.

Nacido como Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesotta, creció oyendo blues y country en la radio, y más tarde se enamoró del rock and roll de Elvis Presley y Little Richard.

Según recordó años después, sin embargo, sintió que el rock "no era suficiente" ya que "las canciones no eran lo suficientemente serias o no reflejaban la vida de manera realista".

Fue por eso que pronto el joven Bob se sintió atraído hacia el folk. "Las canciones estaban llenas de desesperación, tristeza, triunfo, fe en lo sobrenatural, sentimientos mucho más profundos", describió.

Dentro de esa inspiración, encontró una figura a seguir en el trovador folk Woody Guthrie. "Me dije que me iba a convertir en su más grande discípulo", declaró Dylan.

Fue así que en 1961 abandonó la universidad y se mudó a Nueva York. Allí visitó a su ídolo, internado en un hospital psiquiátrico aquejado por una enfermedad neurológica degenerativa.

Un año después lanzó su primer álbum y decidió cambiar legalmente su nombre, tomando como apellido el nombre del poeta Dylan Thomas. Pero su fue segundo disco, The Freewelin' Bob Dylan, quien lo llevó a convertirse no sólo en un artista que llamaba la atención de sus pares, sino también en la voz de su generación a través de letras que reflejaban las preocupaciones de los jóvenes de la época, en plena rebelión antibélica y con el movimiento por los derechos civiles floreciendo en Estados Unidos.

Un antes y un después

Cuando Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2016 quedó patente -de manera claramente tardía- su principal aporte a la historia del arte: que las letras también podían ser una forma de poesía y que la música popular podía tener ambiciones intelectuales.

"Sus poderosas, bellas, transformadoras e inolvidables canciones ayudaron a estimular justicia a través del corazón del movimiento por los derechos civiles", escribió el periodista Kostya Kennedy en relación al premio. "Las palabras de Dylan fueron cantadas como preámbulo del discurso 'Yo tengo un sueño' de Martin Luther King en Washington. Ese impacto es la marca más noble de Dylan y el premio Nobel es simplemente la coronación de una vida extraordinaria".

Ese marco no solo definió al folk desde los años '60 en adelante sino que también se derramó hacia otros géneros. "Dejó establecido el esquema a seguir para la lírica, la melodía, la seriedad, la espiritualidad y la profundidad en el rock", supo decir sobre él Joe Strummer, de The Clash.

"Los inicios del pop inglés fueron ayudados tremendamente por lo que escribía Bob Dylan", remarcó Pete Townshend de The Who. "Probó que podíamos escribir sobre política y temas controversiales".