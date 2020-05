"¡Feminista mala leche!": la furia de Cinthia Fernández con la "China" Suárez por el "maquinita-gate"

Sigue la polémica. Eugenia "la China" Suárez fue una de las primeras famosas en despegarse de la presunta estafa piramidal llevada adelante por una compañía que vende máquinas de belleza y usa famosas para promocionar sus productos en las redes. "No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara, gracias", fue el lapidario tweet de la actriz, en medio de la polémica que se desató por el presunto modelo de estafa piramidal de la empresa. La furia de Cinthia Fernández contra la actriz: "¡Feminista mala leche!".

La panelista de Los ángeles a la mañana es una de las famosas que salió a bancar a la empresa. Y, aunque la "China" nunca la mencionó, ni criticó a quienes promocionaban los productos, Cinthia no titubeó a la hora de criticarla. Eso sí: mezcló dos polémicas para hacerlo.

Días atrás, cuando desde el programa de Ángel De Brito deslizaron que la reconciliación de la actriz con Benjamín Vicuña fue producto del embarazo que anunciaron esta semana, Suárez disparó desde Twitter: "¡Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación!". Aunque la actriz no las mencionó, las panelistas del ciclo analizaron el tweet en vivo y lo tomaron como una respuesta a la información que habían dado al aire.

Es por eso que Cinthia decidió retomar la acusación de la "China", al momento de hacer su descargo. "Odio a la gente que se hace la cool. No me gusta la feminista que se hace la cool. Porque el argumento más fácil es decirnos que odiamos a las mujeres. Yo no tengo nada contra ellas. No las conozco, no las sigo. Pero decir que no usa la máquina paral a cara y después encontrar publicaciones promocionando una máquina para la cara tirándonos bardo y mala leche, me parece que no está bueno. Se metieron con mi laburo y con mi imagen. A un montón de nosotras nos dijeron estafadoras".

La bailarina también aclaró el rol que cumple dentro de la empresa y defendió el modelo de venta: "Cabe aclarar que no las tengo en casa, ni nada. Yanina (por Latorre) la usa hace ocho años. Hay un tema parecido con unas ollas. Pero no estamos acostumbrados".