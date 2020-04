"Forra", la irónica respuesta de Paulina Cocina a una seguidora y por qué la apodaron "Paulina Cretina"

La Youtuber Paulina Cocina quedó en el ojo de la tormenta a partir de una irónica respuesta a un comentario que recibió en su perfil de Instagram esta semana. En Twitter, anoche salieron muy duramente y la apodaron “Paulina Cretina”, aunque lógicamente también hubo cientos que salieron en su defensa.

Todo ocurrió cuando Paulina subió a Instagram una receta de pastas. “Ey amigues”, dijo, utilizando lenguaje inclusivo, lo que le valió la crítica de una usuaria que le comentó “la palabra amigues no existe”. La youtuber que revolucionó el mundo de la cocina con sus recetas fáciles, sencillas y rápidas, no dudó en responderle de forma irónica: “La palabra forra como adjetivo tampoco, yo igual la uso”.

Lo cierto es que la historia no quedó ahí. En las redes, muchos salieron a criticar a Paulina, primero por su respuesta y luego ampliaron el espectro y le sumaron otros cuestionamientos: desde que el uso del lenguaje inclusivo hasta que no es una chef profesional, lo cual es cierto, ya que en verdad es socióloga y durante años se especializó en temas migratorios. Incluso, otra novedad que salió a la luz semanas atrás: su nombre real no es Paulina, sino Carolina Puga.

Con el correr de las horas, en Twitter se impuso la tendencia “PaulinaCretina”, donde miles de usuarios lanzaron duras críticas, principalmente recordando que no es chef. Sin embargo, luego la tendencia comenzó a ser utilizada por usuarios que salieron a defenderla. “Soy gastronómico, hace diez años y jamás miré grandes chefs en TV, hacen recetas que los televidentes no podrían hacer jamás. La mina cocina fácil, práctico y la gente puede hacerlo”, dijo un usuario para defenderla.

Lo cierto es que el ascenso del personaje de Paulina en las redes fue más que rápido e increíble. En Instagram y Youtube ofrece recetas muy sencillas, fáciles de resolver, en pocos pasos, con elementos al alcance de la mayoría de las alacenas, sin recurrir a costosos productos. Pero además, con una pizca de humor clave para sostener la paciencia en el teléfono celular durante varios minutos.