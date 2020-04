"Forro e hdp": el nuevo ataque de furia de Cinthia Fernández contra un vecino

No tiene paz o, mejor dicho, parece que no la quiere. Cinthia Fernández volvió a estar en el centro de la polémica al compartir un video en sus redes sociales para denunciar a su vecino por tener el agua de la pileta "podrida" en una zona declarada en estado de alerta por el dengue: “El hdp de mi vecino prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue”.

A través de sus historias de Instagram, la modelo no tuvo reparos en insultar a su vecino mientras compartía un video que tomó desde su ventana de su casa para mostrar el estado de la piscina en cuestión. “Tengo los huevos al plato de este f...”, sumó.

Luego, compartió un mensaje que le envío el presidente de la sociedad que administra el barrio, quien se mostró muy preocupado por la situación. “Estoy y estuve preocupado con la actitud de este vecino respecto a su despreocupación por la pileta y el dengue”, decía el mensaje.

Y añade: “Hablé con él personalmente y me mintió y amenazó con denunciar penalmente al barrio si se ingresa a su propiedad. Hoy le voy a insistir a ver si logro que nos autorice. La mantengo al tanto".

Mientras lucha contra estos problemas domésticos y de vecindario, la ex de Matías Defederico siguió con sus habituales críticas para con su ex, Martín Baclini. Esta vez, mostró los mensajes que intercambiaba con Paola García, su coach en 2018, donde le pedía cambiar coreografías por supuestos celos que tenía el rosarino, con quien recién estaba comenzando a salir.

Al mismo tiempo, aseguró que está trabajando con un “hacker” para recuperar los mensajes que ella asegura que él le hizo borrar. “Estoy con un hacker porque todas esas cosas las borré. Ayer a la noche empecé con el tema de los audios…”, contó en Los Ángeles a la mañana. “No se puede recuperar porque yo los borré y formateé el teléfono. Tengo 20 mil audios y los tengo que ir chequeando uno por uno, pero vale la pena. Yo no voy a quedar como mentirosa”, aseveró.

Leer también: Cinthia Fernández le pidió al Presidente que arreste a Baclini por violar la cuarentena

La revelación de Cinthia llega días después de hacer polémicas declaraciones sobre su ex: “Lástima que me hacía borrar las conversaciones en donde me trataba como una trola por mi pasado”, había dicho. “Las borré porque él me hacía mandarle la captura de que había borrado las conversaciones. Lo juro por la vida de mis tres hijas”, había contado Cinthia.