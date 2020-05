"¡Forro!": el chat secreto de Ernestina Pais y Ceferino Reato tras el cruce en vivo en Intratables

¿Se calmaron las aguas? Después del tenso y violento cruce protagonizado por Ceferino Reato y Ernestina Pais, el periodista reveló que mantuvo una comunicación por WhatsApp con su compañera de Intratables en el que limaron asperezas. Qué se dijeron.

"A mí los cruces me gustan, a veces estoy más lúcido y otras no tanto. Lo que pasó con Ernestina me divirtió porque con ella me llevo muy bien", explicó Reato en diálogo con el diario Clarín, pese a que su compañera amenazó con abandonar el piso del programa por la "falta de respeto" del periodista, quien la acusó de "no saber matemáticas" y que por eso "era kirchnerista".

De acuerdo al propio Reato, fue Ernestina quien se comunicó con él tra el cruce. "Me mandó un audio (de WhatsApp) y yo se lo contesté. El tema no es personal, porque ella es una de las personas que más quiero y valoro dentro del programa".

"Yo me fui y no registré que haya sido tan importante (el cruce). Tiene impacto y lo entiendo, no me parece mal. Es así como trabajamos y es lo que la gente registra", reconoció Ceferino, quien tiene en su haber más de una pelea con sus compañeros de programa.

De acuerdo a Reato, el acercamiento de Pais fue en términos conciliadores. "Me mandó un audio expresándome todo el afecto que me tiene y después aclaró su posición y el porqué de su enojo. Yo juego mucho con la ironía y a veces no es fácil de interpretar. No digo que lo haga siempre bien, estoy aprendiendo. Es un riesgo que elijo tomar. Exagero las cosas para tratar de hacer pensar".

La situación con Diego Brancatelli es otra. Ambos protagonizaron un crudo intercambio de opiniones a mediados de abril que culminó con la arenga de Brancatelli de "arreglar las cosas afuera". Una clara invitación a iniciar una pelea física.

"Lo de Brancatelli fue distinto. Es un programa muy vivo, donde no hay libreto. A veces los cruces son más duros que otro. Con él está todo solucionado, por lo menos de mi parte. Él es un colega con mucha experiencia, que también tuvo otros cruces. No deberían haber muchos problemas.Tengo menos relación con él que con Ernestina, pero también por la personalidad de ella que es tan exuberante y se comunica tan fácil con todos".