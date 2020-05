“Forro” y “no sabés matemáticas”: el tenso cruce entre Ernestina Pais y un panelista de Intratables

Ya se sabe: Ernestina Pais y Ceferino Reato nunca tuvieron ni van a tener jamás una buena relación, al menos al aire. Anoche en Intratables volvieron a discutir fuertemente durante una entrevista al ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli. Hubo chicanas, un fuerte cruce, acusaciones cruzadas y la periodista explotó y lo insultó.

Todo ocurrió el jueves, cuando en el ciclo de América TV discutían sobre la educación a distancia impuesta por la pandemia de coronavirus. De pronto se coló el tema de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya hay casi 1.000 contagiados de coronavirus. Mientras Zorzoli hablaba sobre la dificultad para enseñar logaritmos e integrales, Reato lanzó la primera chicana: “Si Ernestina supiera matemática no sería kirchnerista”.

Reato comenzó a mezclar dos cuestiones que, en principio, nada tenían que ver, con una chicana política que buscaba ofender a su compañera. Y siguió aún más allá, incluso cuando lo que aseguraba poco y nada tenía que ver con el tema en discusión: “El kirchnerismo no sabe matemática, y el peronismo tampoco”, afirmó su postura política el escritor.

La situación no pasó inadvertida por Pais, quien a pesar de que estaba al aire la entrevista con Zorzoli no dudó en retrucarle: “Una falta de respeto más y me voy”. Indignada, aseguró que no era kirchnerista ni peronista y que no había votado al peronismo. La discusión obviamente continuó durante la noche y un par de minutos después volvieron a cruzarse feo.

En otro tramo de la exposición, Reato aseguró sin precisar de dónde surgía la información, que todos “los chicos de la villa van a la escuela municipal de Juncal y Esmeralda, que es muy buena”. “Si tenés al chico a tres cuadras, ¿le vas a pedir que vaya ahí o que espere al aula virtual? No. Van a ir gustosos a esa escuela que es magnífica, no importa si es de la dictadura militar o lo que digan”. Mientras tanto, Ernestina le preguntaba de dónde salía la información y repetía: “¿cómo sabés?”. Finalmente, mientras Gustavo Grabia comenzaba a hacer una pregunta, Ernestina lanzó: “Forro”, con la mímica, sin darse cuenta que la cámara la había tomado y a pesar de que no se escuchó su voz, se entendió perfectamente el gesto.