"Fue a los 17, 18 en un auto": Nati Jota habló de su primera vez y respondió si tendría relaciones con una mujer

La periodista e influencer Nati Jota habló a través de su cuenta de Instagram sobre su separación del rugbier Bruno Siri, ocurrida en noviembre pasado. La ex conductora de ESPN Redes respondió una decena de preguntas de sus seguidores, que indagaron en algunas de las mayores intimidades, desde su debut sexual hasta su peor cita y la parte de su cuerpo que más le gusta.

Alejada de la conducción de programas televisivos, desde hace meses las apariciones en la pantalla chica de Nati Jota son esporádicas: en las últimas semanas estuvo como invitada varias veces en el programa de Guido Kaczka en Canal 13. Sin embargo, su fuerte siguen siendo las redes sociales, donde muestra parte de su vida cotidiana en cuarentena.

Anoche, la periodista e influencer se dedicó un buen rato a responder preguntas de sus seguidores, algunas de ellas de las más descabelladas y otras fueron consultas bien íntimas, en relación a sus gustos, el fin de su relación con el rugbier Bruno Siri y por qué decidió dedicarse a la escritura.

Entre las más íntimas, se destacaba una consulta sobre su debut sexual, que lejos de ocultar, respondió con detalles: “A los 17, casi 18, yo flasehaba velas y cosas cual novela y fue en un auto. La primera piña a mi corazón crismoreneado. Igual no aprendí”.

Luego, le consultaron sobre la cita más “rándom”, y no dudó en recordar un episodio ocurrido cuando tenía 19 años: “Primera cita, lo acompañé a algo de trabajo. Ya rary. Después fuimos a un bar y a otro y a otro. Charla de sexo, yo dejando en evidencia (por inseguridad supongo el hecho de dejarlo claro, no sé, tenía 19 creo) que no iba a coger esa noche con él. Me empezó a tildar de conservadora terminamos a las puteadas. Después igual chapamos en el taxi. Al día siguiente me mandó un mensaje “es que nadie que va al planetario se vuelve sin ganas de subirse a una estrella”. Frasón. No afirmo ni desmiento que después salimos otra vez”.

“¿Tamaño importa o que las sepa usar?”, le consultó otro seguidor. La respuesta de Nati Jota fue tajante: “Tamaño del corazón y del cerebro”.

Luego le consultaron a la periodista y conductora televisiva si tendría relaciones sexuales con otra chica y si bien aclaró que ahora no, aseguró que su heterosexualidad “es cultural”. “Ahora no, de todas maneras me hago cargo de que mi heterosexualidad es por enseñanza, cultural, como creo que la de la mayoría. Pasa que lo tenemos tan incorporado que no lo podemos ver y menos ‘cambiar’”, sostuvo.

Luego le consultaron sobre la ruptura con su ex y contó que no hubo un hecho puntual que desencadenó el fin del noviazgo con el rugbier Bruno Siri. “No pasó nada, nos fuimos dando cuenta que éramos más distintos que parecidos. Lo quiero mucho y aprendí una barbaridad ahí. La vida es re pilla, nos pone adelante casi siempre lo que necesitamos para hacernos cada vez más enormes”.

Cuando le consultaron qué era lo que más le gustaba de ella misma, la conductora fue muy clara en su respuesta: “Físicamente mis piernas, y a nivel personalidad mi manera de vincularme, conversar y expresarme”.