"Fue la primera experiencia": Flor Torrente recordó su noviazgo con Nicolás Cabré y le tiró un palito a Suar

La actriz e hija de Araceli González, Florencia Torrente, recordó su noviazgo con el actor Nicolás Cabré, quien se encuentra en el centro de la escena de la farándula tras su separación de Laurita Fernández. Cabré fue el primer novio de Torrente, quien si bien sostuvo que no son amigos, tiene un lindo recuerdo de aquella relación. Además, le tiró un palito al ex de su mamá, Adrián Suar.

“Es parte de mi historia”, sintetizó Flor Torrente al ser consultada por su relación con Nicolás Cabré. Durante una entrevista en el programa Agarrate Catalina, de Radio Ciudad, la actriz sostuvo que siente que ese noviazgo con Cabré fue “en otra vida”. “Es parte de mi historia, fue mi primer novio, la primera experiencia, hermosa, linda, fea, alegre, es el primer todo”, recordó.

De todos modos, sostuvo que ahora no tiene ningún tipo de relación y que no le causa ni gracia ni enojo cuando observa que en las redes sociales se viralizan “listas” con la cantidad de parejas que tuvo Cabré en los últimos años. “Yo tengo 31 años, el noviazgo con Nicolás fue a mis 18. Pasó mucho tiempo, no somos amigos, pero está todo bien, yo no tengo ningún problema”, afirmó.

Cabe recordar que hace pocas semanas se confirmó finalmente la separación entre Cabré y Laurita Fernández, no sin menos escándalos que lo habitual. La ruptura amorosa, además, se concretó luego de varias idas y vueltas, y con un factor clave: la cuarentena. De hecho, la actriz fue y volvió de su casa a lo de Cabré, con el argumento de que se le había roto un caño de agua en su hogar en un country de la provincia de Buenos Aires. Tras la separación, decidió regresar a su vivienda.

Por otra parte, Flor Torrente deslizó un palito para Adrián Suar, el ex marido de Araceli – su mamá – y padre de su hermano, Toto Kirzner. En primer lugar, habló del actual marido de Araceli, el actor Fabián Mazzei, quien tuvo varias complicaciones de salud meses atrás. Dijo que lo aman y que “es una excelente persona, un excelente compañero y un excelente padrastro”.

Sin embargo, cuando la consultaron por Adrián Suar la reacción no fue de las mejores. Se sabe que la relación entre Suar y Araceli no terminó de la mejor de las formas y que las disputas entre ambos se reavivaron tiempo atrás por cómo fue la división de bienes al momento del divorcio, en un momento en el que la productora de Suar asociada al Grupo Clarín, PolKa, era de las más exitosas del país.

Respecto a la posibilidad de un acercamiento con Suar, Torrente fue tajante: “Puede ser, la vida dirá. Nunca nos imaginamos que el mundo pare y se paró, así que todo puede ser en esta vida. No tenemos control de absolutamente nada”.