"Fue patético": Martín Baclini se habría escapado del hospital minutos antes de una cirugía

A primera hora del lunes, Martín Baclini habría protagonizado un escandaloso suceso en una clínica a la que había concurrido para operarse de una hernia inguinal.

"Comenzaron a ponerle las agujas y demás para la operación. No le encontraron la vena, sintió mucho dolor y prefirió parar todo. Dijo 'así no y me voy'", reveló Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana.

Escándalo

Mariana Brey, por su parte, ofreció otra versión. Según la panelista, fuentes de la clínica revelaron que el ex de Cinthia Fernández "armó un escándalo en el sanatorio al momento de irse".

"Estaba acompañado por la mamá. Se le rompió la vía del suero a la enfermera, le generó mucho dolor y me cuentan que 'fue patético el quilombo que armó'", describió.

Y si bien Taboada señaló que Baclini le había asegurado que tenía una amistad con los propietarios de la clínica, claramente el relato de Brey apunta a un escenario diferente.