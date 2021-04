"Fue un hijo de p..." : el exabrupto de Nancy Pazos, tras la muerte de Mauro Viale

Mauro Viale falleció el domingo a sus 73 años a raíz de un paro cardiorrespiratorio, luego de haber sido internado por coronavirus en el sanatorio Los Arcos. de Palermo. Su repentina muerte causó gran conmoción entre sus compañeros, amigos y familiares. De hecho, cientos de colegas detuvieron las transmisiones en vivo para dar a conocer la noticia de su muerte y dedicarle sentidas palabras de despedida.

De hecho, Alberto Samid y Pablo Echarri, quienes estuvieron enemistados con el periodista por distintas razones, lamentaron su fallecimiento. “Con mi familia estamos muy shockeados; más allá de un pequeño altercado, nunca más tuve un problema con él. Era un provocador nato, era su forma de ser, su trabajo y cada uno vive de lo que puede; con el tiempo comprendí que las cosas eran así”, afirmó Samid.

Pero en medio de los homenajes que recibió el fallecido conductor de A24 y América TV, hubo una persona que se refirió a su persona de muy mala manera tras su muerte: Nancy Pazos. Sincera con sus seguidores y consigo misma, la ex panelista de Los Ángeles a la mañana no dudó en catalogar a Mauro Viale de "hijo de p..." y lo aniquiló como persona.

A través de algunos tuits que publicó horas después del fallecimiento del conductor, Pazos disparó: "Conmigo fue un hijo de put... El peor de todos. Necesitaba decirlo después de tantos homenajes". Al mismo tiempo, le aclaró a una seguidora que no es la primera vez que se refiere con dureza al periodista y le pidió que googleara sus enfrentamientos.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, se animó a contar lo mal que la pasó trabajando con padre de Jonatan Viale en Radio Rivadavia cuando él era gerente de la emisora. En aquella oportunidad, la periodista había blanqueado durante una transmisión virtual junto al economista Mariano Gorodisch sus enormes diferencias con el conductor de América, a quien llamó "psicópata", "mala persona" y "desquiciado".

Consultada por su enemistad con Viale, contó: "A mi me habían dado la primera mañana de Radio Rivadavia cuando a él lo volvieron a tomar como gerente. Lo que yo no sabía es que él quería retomar ese horario para conducirlo y me hizo una campaña espantosa. Estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y decía ‘esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar’... ".

De acuerdo con sus dichos, Viale le hizo "una psicopateada detrás de la otra" hasta que saturó su paciencia. "Fue hasta que yo me cansé, salí al pasillo y le dije que si fuera hombre debería cagarlo a trompadas'. La verdad, algo de muy mala persona, fue un horror lo que hizo, realmente de psicópata, de mala persona. Está totalmente desquiciado. La verdad que cuando veo el hijo digo ‘pobre pibe, lo que tiene que haber sufrido en la vida’", había dicho.

El reconocido conductor sufrió una trombosis que le terminó provocando un infarto. Sus restos de Mauro fueron trasladado este lunes desde la casa velatoria Amia Sepelios en Villa Crespo al cementerio de La Tablada: su familia y sus amigos íntimos acompañaron al coche fúnebre hacia La Tablada, en donde el periodista recibió sepultura.