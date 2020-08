"Fue un horror trabajar con Darthés": Ángela Torres habló del detrás de escena de "Simona"

En enero de 2018, después de su exitoso paso por la tira Esperanza Mía, Ángela Torres se sumó como una de las protagonistas de Simona, la tira infantojuvenil emitida por El Trece. La sobrina de Diego Torres compartió elenco con Juan Darthés antes de que se hiciera pública la denuncia por violación de Thelma Fardin, pero cuando Calu Rivero ya había hecho público el acoso que sufrió durante las grabaciones de Dulce Amor.

"Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos le creíamos y que confiábamos en él; y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder trabajar", reconoció Torres en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

Ángela tuvo que encarnar en la ficción a la hija de de Darthés. "A veces hasta me daba impresión tener que compartir escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuera un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror no me gustaba tener que compartir ese espacio. Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte, teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros y nos divertíamos", advirtió.

En diciembre de ese mismo año, Thelma Fardín hizo pública la denuncia por violación que había radicado meses atrás en Nicaragua, país en el que, de acuerdo a la investigación, tuvo lugar el ataque sexual. "Ya estaba destruido. Me acuerdo que lo miraba y decía: 'Este hombre no está bien, no la está pasando bien'. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él, porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él", reforzó Torres.

Mercedes Scápola, también compañera de Darthés en Simona, reveló el momento en el que el actor reunió al elenco y habló sobre las acusaciones en su contra. "Una vez, cuando pasó todo, juntó al elenco y dijo que si había algo que incomodaba de él, se iba a correr e ir por otro costado. No fue fácil ese año, siempre se sentía que estaba por pasar algo o por salir algo a la luz. Era muy incómodo y todo el tiempo estaban las charlas off the record de quién le creía a cada uno. Todo era en voz baja y la tensión era insostenible por momentos".

"Fue complicado. Cuando arrancamos Simona, ya estaba instalado el tema. No fue fácil y ahora es menos pesado hablar, porque no estamos trabajando ahí. Trabajar con una persona que estaba siendo acusada no era sencillo para nadie", recordó en diálogo con la revista Pronto.

En línea con lo declarado por sus compañeras, Romina Gaetani también hizo público su malestar durante las grabaciones e incluso llegó a exigir el despido de su compañero de elenco. "Soy una mujer más que pasó un mal momento con Darthés. Se pasó de la raya", reconoció, al tiempo que advirtió que el episodio había sido previo a las grabaciones de Simona. Cuando se sumó a la tira, Gaetani se reunió con el actor en un camarín: "Le recordé el episodio, en esta famosa conversación que tuvimos en el camarín. Le pedí que se fuera del programa. Mi pedido fue extensivo con la productora ejectuvia de Pol-Ka, Paula Granica, con quien tenía muy buen diálogo".