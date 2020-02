"Fue un juego, no odio a los jujeños": la Negra Vernaci pidió perdón, aunque habló de "lapidación pública"

“Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, digámoslo. El jujeño es muy sufrido”. Las palabras de Elizabeth “La Negra” Vernaci en su programa de FM Pop 101.5 despertaron una profunda polémica en las redes sociales, que le valieron a la locutora un centenar de críticas y acusaciones de racismo y xenofobia. Hoy la conductora pidió disculpas y se puso a disposición del INADI, aunque aclaró: “Es un juego, mis oyentes entendieron la chicana”.

La polémica por los dichos de Vernaci no dejó de escalar este lunes durante todo el día. Incluso llegó hasta las más altas autoridades políticas de Jujuy: el gobernador Gerardo Morales salió al cruce con una carta pública en la que aseguró que le molestaba y le dolía que la conductora y su equipo “se rían del pueblo jujeño”.

Vernaci explicó este martes que se trató de un juego con su locutor, el “Negro” Arese. De hecho, en el audio que se viralizó en las redes sociales sólo se escucha la palabra de Vernaci y de su coequiper, Humberto Tortonese, justamente porque Arese les habla en privado por el retorno y su voz no salió al aire. Eso, explicó la conductora, forma parte de las chicanas cotidianas.

ESCUCHÁ EL DESCARGO DE LA NEGRA VERNACI

Sin embargo, la ex conductora de la Rock and Pop aseguró que “la palabra no es sólo del que la dice, también es del que la escucha”. “Cuando algo le hace ruido de esa palabra, le ofende, le hace mal, hay algo ahí que hay que replantearse”, sostuvo esta mañana. Allí, además, habló de “lapidación pública” e insistió en su pedido de disculpas.

“Mis oyentes ayer entendieron perfectamente la chicana y el juego con mi operador. Era un chiste interno y un papel que siempre hace en el programa. Esto que tendría que haber sido privado y fue público, porque nosotros decimos todo al aire, se descontextualizó… Con mala leche, quizás”.

En este sentido, aseguró que el pedido de disculpas no es para los que hablaron con “mala leche”, sino “a las personas que de buena voluntad creyeron que yo odio a Jujuy y creen que odio a los jujeños. No es así, no soy una persona que tenga que odiar a un pueblo o una provincia porque no tengo motivo para hacerlo”.

LOS DICHOS DE AYER QUE CAUSARON POLÉMICA

“No fue humor, pero si uno habla desde el humor, que es lo que yo hago, y nadie se ríe, o hay un gran grupo que no sólo no se ríe, sino que se ofende, y bueno, hay que replantearse lo que uno dijo. Para eso me puse a disposición del INADI para ver qué corresponde hacer en estos casos”, finalizó.