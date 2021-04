"Fue machista y desagradable": la dura reacción de los herederos de Maradona tras la nota de Morla

Aunque no parezca, pasaron ya 132 días desde aquel miércoles 25 de noviembre en el que la Argentina se paralizó tras la confirmación de la muerte de Diego Armando Maradona. Desde entonces, fueron muchos los amigos, familiares y miembros del famoso "entorno" que volcaron en los medios de comunicación todas sus opiniones en torno a la salud del "Diez" y a su acelerado deterioro durante el 2020. Sin embargo, faltaba una de las voces más importantes: la de Matías Morla, quien eligió romper el silencio en el mano a mano que mantuvo con Jorge Rial y que se transmitió anoche en el debut de TV Nostra.

A lo largo de la entrevista, el abogado del "Diez" apuntó en especial contra Dalma y Gianinna Maradona, con quienes mantiene una tensa relación atravesada por las demandas judiciales cruzadas que se iniciaron incluso con Diego en vida. De hecho, fue el propio Maradona quien tomó la decisión de llevar a sus hijas y a su ex mujer, Claudia Villafañe, a la Justicia luego de denunciar un millonario faltante de dinero de sus cuentas.

Las hijas mayores del "Diez" optaron por darle "like" a distintos mensajes que criticaban a Morla, y Gianinna compartió el duro posteo de uno de sus mejores amigos, el DJ Kelo. "El último año de su vida no estuviste. Mentiroso. Lacra. Cagón. Sos lo más nefatos del país", sostuvo el joven, y luego compartió una imagen de Claudia junto a sus hijas, su nieto Benjamín y Diego, donde escribió: "Lo que no vas a tener ni entender nunca en tu vida Morlita, familia, amor y respeto".

Pero, ¿qué sintieron las hijas del "Diez" al escuchar los ataques de Morla? "Desde hace tiempo que las chicas vienen sosteniendo que lo que Diego y Morla hicieron con Claudia fue y sigue siendo violencia de género. Lo que pasó en la entrevista fue eso: violencia contra la mujer. El modo despectivo en el que habló de ellas, que ni siquiera las mencionara como hijas y se refiriera a ellas como 'herederas'. Por fuera de todas las mentiras que dijo, lo que más llamó la atención fue el violento tono y machista. Se hacía desagradable escuchar cómo hablaba de temas tan delicados", sostienen desde una parte del entorno de los herederos del "Diez".

En la entrevista, Morla también apuntó contra Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y quien representa a Dieguito Fernando en la sucesión. "Creo que Verónica es una gran mujer, pero no entiendo lo que está haciendo. Para mí se está equivocando seriamente. Nunca la criticaría en público, jamás, porque la considero una gran madre y la respeto mucho. Pero no entiendo cómo permite que la pareja diga las barbaridades que dice de mí. Es a la única a la que ayudaría, charla de por medio, con respecto a las proyecciones de los negocios de Maradona, porque sé que las hermanas (de Diego) podrían tener una acogida con ella", dijo Morla.

No fueron pocos los que consideraron que el mensaje a Verónica más que un elogio fue una extorsión para que corriera o le pidiera a Baudry que bajara su perfil mediático. De hecho, cuando Rial le preguntó por la baja de la prepaga de Dieguito Fernando tras la muerte de su padre, Morla aseguró: "Eso se habría solucionado si Verónica me hubiera llamado por teléfono". Desde el entorno de Ojeda aseguran que fue la primera persona a la que Verónica intentó contactar, pero que Morla no la atendió nunca.

En diálogo con BigBang, Baudry se mostró cauto a la hora de responder las acusaciones de Morla: "Que me critique a mí es normal y lo tomo así. Defiendo a un nene de ocho años que no se puede defender. Voy a seguir defendiendo a Dieguito por más que inventen cosas. No lo voy a abandonar, ni voy a romper la promesa que le hice a Diego".

Al momento del aire, Diego Junior dormía. En efecto, el programa comenzó pasada la una de la madrugada en Italia y el hijo mayor de Maradona dialogó con este medio antes de recostarse y anticipó: "Acá es muy tarde, pero la voy a ver mañana ni bien me despierte". Al momento, al igual que Jana y el resto de los hijos del "Diez", Jr. se llamó a silencio; pese a que en la entrevista Morla aseguró que Maradona tenía dudas de esa paternidad porque "tenía la certeza" de que Cristiana Sinagra se había "acostado" con sus hermanos.

"Se agarró de algo muy delicado y fue la 'versión' que durante años Diego sostuvo ante Claudia, Dalma y Gianinna. Él negó siempre la paternidad de Jr y decía que era hijo de uno de sus hermanos. Sin embargo, con el correr de los años, terminó no sólo reconociendo la paternidad, sino que además forjó un vínculo con su hijo mayor. Fue bastante bajo reflotar ese tema y, una vez más, colocó a Sinagra en un lugar muy misógino. Forma parte de la estrategia de quebrar al bloque de herederos que, pese a sus diferencias públicas, avanzan juntos por la sucesión", reconocen desde el entorno.

Para los herederos, Morla buscó potenciar las diferencias con la entrevista y sumar apoyos, como el de Ojeda, a los que ya tiene. Un dato no menor es que todas las hermanas de Diego no sólo lo apoyan, sino que además lo respaldan de forma pública. "Acá hay una pelea por la plata, como dijo Claudia: 'Se les murió la gallina de los huevos de oro'. Diego en vida hizo lo que quiso, mantuvo a quien quiso y donó millones de dólares. Pero ahora ese patrimonio es de los herederos, que no tienen por qué seguir sosteniendo la estructura de Maradona", explicaron desde el entorno.

El silencio de Jana y de Diego Jr. no es casual. "Jana nunca estuvo de acuerdo con la idea de buscar la condena social en los medios. Siempre planteó que lo mejor era ir por el lado de la Justicia. Nunca se enganchó en ese tema. Dalma, por el contrario, es la abanderada y es por eso que Morla le dedicó tres cuartos de la entrevista a ella. ¿Nadie se percató de eso? Se metió hasta con la hijita de dos años, una locura. La diferenciación que hizo con Gianinna también fue desagradable, quiso imponer el modelo de la 'hija buena', la 'mala' y la 'ausente'", cerraron.