¡Fuerza, Chiche! Ya le sacaron el respirador: la historia del día que "fabricó" la autopsia al ET

Samuel "Chiche" Gelblung permanece internado en el sanatorio privado Los Arcos desde el miércoles de la semana pasada por un cuadro de sepsis y neumonía. Sus familiares no pudieron acompañarlo debido al protocolo activado por la pandemia de Covid-19 en el país. En las últimas horas, desde el entorno del periodista confirmaron que permanece en terapia intensiva, aunque ya no requiere de asistencia respiratoria.

"Se le quitó el respirador. Sigue con un fuerte tratamiento de antibióticos a los que reacciona de forma positiva. El próximo parte será el lunes (por mañana). Toda la familia agradece la preocupación de todos por la salud de Chiche", confirmaron.

Atentos a la evolución de la salud del periodista, desde BigBang recordamos el día que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Sí, la noche en la que le hizo la autopsia en vivo a un falso extraterrestre.

El día de la autopsia al extraterrestre y el recuerdo de Chiche: "La historia ha sido un poco injusta conmigo"

"La historia ha sido un poco injusta conmigo, porque muchos episodios que me atribuyen eran desmitificaciones. Por ejemplo, los cirujanos filipinos. Nosotros explicábamos cómo era el tema, mostrábamos cómo sacaba con mucha agilidad los menudos de pollo y la gente nos lo adjudicaba a nosotros eso. Lo mismo sucedió con la famosa autopsia del extraterrestre".

Todo comenzó el 8 de julio de 1947 cuando el Ejército de Estados Unidos informó la "captura" de los restos de un ovni y se difundieron imágenes en blanco y negro de la autopsia a la que habían sometido a los cadáveres de los alienígenas.

"Fernando Bravo tenía un programa que se llamaba Parece que fue ayer o Siglo XX Cambalache y compró los derechos de la autopsia que costaban 40 mil dólares. Era una fortuna que nosotros no teníamos. Lo fui a ver a Romay y me sacó cagando. Telefe lo compró y lo dio un sábado a la noche con un éxito fenomenal. Cuando vi eso dije: 'Esto es más trucho, es un chiste'. Me junté con la producción y les dije: 'Vamos a hacerlo exactamente igual, es una pavada'".

La producción se puso en marcha. No sólo mandaron a armar una escenografía, sino que elaboraron un muñeco idéntico al de las imágenes emitidas por Telefe que les costó, a valores actuales, unos cinco mil pesos. "Era igual. Todavía está en los pasillos de Canal 9. Fabricamos eso, con un tipo que hizo la autopsia. Arrancamos en blanco y negro, pero pasamos a color cuando entraba yo; porque era el marco de la actualidad. Fue un suceso. Ahora, ¿qué quedó para la historia? Que nosotros habíamos hecho la autopsia del ET".

El muñeco del extraterrestre sigue en Canal 9. A valores de hoy, nos costó cinco mil pesos"

"He dado más de 30 conferencias en Estados Unidos porque en la mayoría de las escuelas de periodismo se toma como un caso de estudio. Se utiliza como un modelo de desmitificación. Pero acá en Argentina quedó como que habíamos hecho la autopsia. Hemos hecho muchas cosas".