¡Fuerza! Internaron de urgencia a Cacho Fontana por una neumonía: "El hisopado le dio negativo"

Norberto Palese​, mejor conocido como Jorge Cacho Fontana, es una leyenda de la radio y la televisión. En julio del año pasado, a sus 88 años, el legendario locutor logró superar uno de los momentos más difíciles de la actualidad: había dado positivo de coronavirus luego de que se le realizara un hisopado por una serie de casos registrados en el geriátrico donde vivía desde hace unos años.

Semanas después, Cacho logró curarse y recibió el alta médica. Sin embargo, una vez más su salud preocupa: histórico conductor atraviesa un fuerte cuadro de neumonía y debió ser internado en el Hospital Fernández. “Habrá que ver si le hacen un segundo hisopado, pero por los estudios que tienen hasta ahora es solo una neumonía, que igual es una enfermedad complicada, pero por suerte le dio negativo el test de coronavirus”, detalló Ángel de Brito.

Antonella, hija de Cacho, reveló que durante la noche del miércoles la llamaron desde el geriátrico para avisarle que su papá no estaba bien: “Fue la ambulancia y parece que fue un principio de neumonía, pero que no requería internación. Un pequeño susto”, describió la hija, que se quejó porque el traslado se realizó sin notificarla. Además, De Brito relató que la última internación del locutor había sido "traumática" porque ella no lo podía ver.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cacho Fontana había dado negativo de coronavirus el último 27 de enero. Meses atrás, la leyenda de la televisión había contraído COVID, pero afortunadamente estuvo asintomático, y muy bien de ánimo. Al igual que él, otras siete personas del geriátrico habían dado positivo y se especuló por entonces que el virus pudo haber ingresado al lugar a través de uno de los empleados.

Hasta el inicio de la cuarentena, allá por el 20 de marzo, Cacho Fontana estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar porque integra el grupo de riesgo de adultos mayores y no puede salir del geriátrico.

Sin embargo, el 23 de abril celebró su cumpleaños número 88 y durante una entrevista con El Trece manifestó su deseó de poder volver a sus actividades pronto: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza".

En aquella oportunidad, el locutor se mostró de buen ánimo y aseguró que a raíz de esta pandemia, hay que acostumbrarse a "esta nueva vida". “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos. Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”, concluyó.