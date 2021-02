¡Fuerza Kari! El emotivo momento en el que la cocinera Gao volvió a caminar tras salir del coma

El pasado miércoles,tras doce días de internación, Karina Gao, la chef del ciclo televisivo Flor de equipo, salió del coma farmacológico inducido a causa del coronavirus. La joven, quien se encuentra embarazada, contrajo COVID-19 y su cuadro respiratorio se complicó al punto de que se le originó una neumonía bilateral y necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero.

La feliz noticia había sido dada por su familia, la cual utilizo la cuneta oficial de Instragram de la cocinera para informar: “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido! Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”.

Lo cierto es que a una semana de haber salido del coma, la mamá de gemelos compartió desde el Sanatorio Otamendi un video del momento en el que dio sus primeros pasos después de estar en cama durante casi dos semanas. “Estos días estoy con poca conectividad porque me agarra ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina.... un cocktail de emociones que con la hormona del embarazo se hizo un rejunte interesante”, escribió.

Con la canción “Despacito” de Luis Fonsi de fondo, mostró como -acompañada de un familiar- se animó de a poco a dar sus primeros pasos tras su férrea lucha contra el coronavirus. "No les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, ¡¡empezamos la rehabilitación muscular!! ¡¡El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse, de a poco ya vamos a estar como antes!!!”, agregó con emoción.

Y cerró: “Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras… si no hubiera sido por ustedes... me atesoro todo esto en el corazón. ¡¡Soy realmente muy afortunada de tenerlos!! ¡Pasito a pasito, ya llegará momento de bailar! #gracias”. A comienzos de mes, la propia Karina había escrito un mensaje sobre su estado de salud que puso en alerta a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa", dijo.

En aquella oportunidad, les pidió a sus fieles seguidores que recen por ella y contó que la iban a inducir en un coma. "No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió. A partir de ahí, sus familiares decidieron mantener en la intimidad los partes médicos sobre la evolución de la salud de la también influencer de 36 años, cuya internación causó impacto entre sus seguidores. “Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari. No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa", habían indicado desde la cuenta oficial de recetas de la cocinera.

Cabe recordar que Gao está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Ambos tienen dos hijos gemelos, además del bebé en camino. Todos ellos se contagiaron de un cepa del virus que, según explicaron, sería “bastante compleja”, por lo que el hombre y uno de los chicos pasaron algunos días con alta temperatura. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien", había augurado antes de ingresar al coma.