¿Funciona el agua de tanga? Las claves para entender si embrujaron o no a Eduardo Costantini

¿Es posible que le hayan dado de tomar agua de tanga? ¿Cómo funciona esa magia negra? ¿Cambia en algo que la prenda femenina sea roja, rosa o de otro color? ¿Se puede hacer en la comodidad de la casa? Esa y otras preguntas comenzaron a surgir luego de las acusaciones contra la nueva esposa del empresario Eduardo Costantini, la modelo Elina Fernández Fantacci.

Para tener un poco más de claridad sobre el asunto en BigBang consultamos a la astróloga Jimena La Torre, quien directamente sostuvo que, de haberse realizado, se trata de un caso de magia negra.

“No sé cómo los familiares se enteraron, o cómo salió la noticia; quizás alguna bruja les contó. Pero para que surja efecto tiene que ser hecho por alguien que sepa de magia negra. No es algo que pueda hacer en su casa”, manifestó La Torre.

Tal y como contó BigBang la familia del empresario, que es el dueño del emprendimiento inmobiliario Nordelta como también del Museo Malba, sospecha que algo raro hay detrás del romance y posterior casamiento por la forma en la que se dio todo y en especial por los antecedentes de Fernández Fantacci que en una relación anterior intentó cobrar parte de la herencia.

“Si lo hace en su casa genera el mismo efecto que puede tener practicarle sexo oral”, explicó la tarotista que además hizo enfásis en el precio que tiene ese tipo de magia negra. “Para que tenga efecto tuvo que haberle pagado mucho dinero a alguien”, agregó.

¿Cómo es el procedimiento? Según La Torre, la mujer tiene que llevarle la tanga que utilizó durante 24 horas a un brujo o bruja para que elabore el agua preparada. Pero no solamente existe el agua de tanga sino que algunos conjuros utilizan otro tipo de segregación femenina como es el caso de la menstruación.

El color de la prenda íntima y el ciclo de la luna también es importante. Para que el efecto sea mayor la tanga tiene que ser rosa y debe usarse cuando la luna se encuentra llena. Lo mismo cómo se da de tomar. Debido al gusto que puede llegar a tener, y por la necesidad de que para que funcione la persona que se busca enamorar debe tomar la totalidad del agua de tanga preparada, suele “esconderse” en mate o en limonada.

Ahora bien, ¿existe alguna forma de darse cuenta? “La forma más simple de darse cuenta es cuando los amigos de la persona, o los familiares, le dicen que no es el mismo, que no puede gastar una cantidad de dinero que no tenía pensado gastar en una persona. Cuando tiene ese enamoramiento total sin ningún sentido digamos”, explicó La Torre.

Justamente, en la familia de Costantini sospechan de la mujer del empresario por la fortuna del mismo y por la forma en la que se conocieron. Es que ella confesó, en diferentes entrevistas previas al casamiento, que solía ir al restaurante del Malba con la ilusión de poder cruzarse con él.

Finalmente hace poco menos de un año, mientras ella tomaba un café, Costantini se acercó a pedirle su número de teléfono y la invitó a almorzar al día siguiente. Desde ese momento comenzó la relación.