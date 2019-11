¿Funciona Tinder? Jimena Barón dijo que hace cuatro meses que no tiene sexo

Aunque no lo creas, lo contó ella. Jimena Barón estaba dando detalles de lo que será su show en el Luna Park cuando de repente confesó que hace cuatro meses que no tienen sexo. Lo que hace que todos nos preguntamos si efectivamente funciona Tinder, la app de citas que ella misma se encargó de mostrar que usaba y en la que hasta le pedía colaboración a su hijo, Morrison.

Para ponernos en contexto, la actriz venía de dar un show en Mar del Plata y decidió de ir con unos amigos a un boliche. Ahí es cuando, según su relato, estuvo 20 minutos y decidió volver al hotel; inmediatamente empezó a contar detalles de lo que será su show en el Luna Park en mayo del año que viene.

Sin embargo entre promociones, escenografía y la promesa de que “no ganará plata” con el recital en el Luna Park contó que hace cuatro meses que no tiene relaciones sexuales. “Les prometo un show impresionante, lo que estamos armando es de locos. Los quiero mucho, estoy muy emocionada; sí, dure 20 minutos en el boliche la noche no es para mí, hace cuatro meses que ya casi no tengo sexo. Cualquier cosa me mandan un DM, un amigo o un primo que tengan que este fuerte. Gracias”, dijo en sus stories.

La actriz en varias ocasiones remarcó que, ante la ausencia del padre de su hijo, el ex futbolista Daniel Osvaldo, tiene poco tiempo para la vida social ya que es una madre presente. Es por eso que aprovechó para usar la red social para conocer pareja que, en vistas de lo que ella mismo dijo, no estaría dando resultado.

Cabe destacar que Osvaldo se encuentra en la Argentina y se lo vincula sentimentalmente con una de las hijas de Diego Maradona, Giannina. Incluso habría estado en la fiesta de cumpleaños del 10 cuando estalló la última pelea de la familia Maradona: el día en que, según su propio relato,Giannina fue a saludar a su padre y lo habría encontrado sin reacción alguna. Pero esa es otra historia.