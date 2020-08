¿Ganó el amor? Marcelo Tinelli y Guillermina a un paso de la reconciliación: "Vieron juntos el Cantando 2020"

Desde que anunciaron su separación, los ojos se posaron sobre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. El 26 de abril, el conductor había dado a conocer la ruptura en la relación, luego de que ambos coquetearan el año pasado con la posibilidad de contraer matrimonio para afianzar el vínculo que los unía. "Estoy muy mal", le habría dicho Marcelo Hugo a Ernesto Tenembaum tras el anuncio.

Lo cierto es que luego de que trascendiera que el titular de LaFlia visita diariamente, y a escondidas, a la actriz, desde Confrontaros se animaron a afirmar que la eventual reconciliación es un hecho. "Tengo confirmada la reconciliación entre Tinelli y Guillermina, y guarda con desmentir porque tenemos pruebas", anunció con bombos y platillos Sebastián Perelló Aciar, alias Pampito.

En ese sentido, el panelista del ciclo de canal Nueve contó que el conductor de ShowMatch y la actriz "están prácticamente juntos" de nuevo. "Ellos ya se lo están contando a sus amistades. De hecho, anoche vieron juntos el Cantando por un sueño y apoyaron a algunos participantes. ´Te estamos viendo, con Guille´, fueron los mensajes que le envió Tinelli a uno de los concursantes", explicó Pampito.

El panelista aclaró que la pareja ya le dijo a sus íntimos que están "muy cerquita de la reconciliación", dando por hecho que finalmente ganó el amor. "Uno no avisa que está cerca, sino lo está. Están juntos, pero no lo quieren hacer público. Lo que en un momento fueron las visitas de Marcelo a Lolo, el hijo que tuvo con Guillermina, hoy ya no es solo eso, sino que están juntos y vieron anoche el Cantando 2020", concluyó.

Cabe recordar que el animador estaría visitando tres veces por día a la mamá de Lorenzo con la intención, no solo de visitar al pequeño, sino de recuperar el vínculo con la modelo. La información la dio Luis Ventura, señalando que Tinelli no utilizaría el ascensor para no dejar rastros de sus constantes visitas a Guillermina y que, de esta manera, usaría la escalera de emergencia.

Ambos viven en la torre de Le Parc. El conductor usaría la escalera para ir del piso 10 del edificio (donde tiene su inmenso departamento) hasta la vivienda de la actriz, ubicado en el piso 24. “No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia”, reveló el ex panelista de Intrusos.

En ese sentido, el presidente de APTRA reveló que el titular de LaFlia sube y baja alrededor de “1344 escalones” si se tiene en cuenta que “hay 16 escalones entre piso y piso”, que Tinelli recorre 14 pisos y que lo hace tres veces por día. “La va a ver y después baja, llegamos a la suma de 1344 escalones por día que hace el señor Tinelli para ver a Guillermina”, cerró Ventura.