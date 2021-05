"Generaban la misma locura": Dalma Maradona habló con Diego Boneta y comparó a su papá con "Luismi"

La serie sobre la vida de Luis Miguel protagonizada por Diego Boneta generó mucho fanatismo y Dalma Maradona no fue la excepción. Así lo demostró en su nuevo rol de co-conductora radial en el programa Un día perfecto (Metro 95.1), en el cual entrevistó al actor que se pone en el piel del cantante mexicano.

"Nunca tuve tantos nervios en mi vida", expresó la hija de Diego Maradona, a quienes sus compañeros en el programa la habían impuesto el desafío de lograr la entrevista. "Muchos pajaritos me comentaron que querías platicar conmigo y aquí estoy", respondió Boneta.

"Argentina tiene un lugar tan especial en mi corazón por todo el cariño y el apoyo que le han dado a esta serie", aseguró el actor mexicano.

"Quiero preguntarte qué sentís de que te digan que vos te pareces más a Luis Miguel que Luis Miguel mismo", preguntó Dalma logrando carcajadas de parte de Boneta.

"Mira, eso me hace el día porque realmente fueron cuatro años y medio metido en este proyecto. No solo como actor, sino como cantante y como productor también. Es el primer proyecto que produzco y en el que estoy tan involucrado en algo. Es una sorpresa enorme porque no nos esperábamos este éxito", respondió.

El actor también se refirió a una comparación que hizo tiempo atrás entre Luis Miguel y Diego Maradona. "Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú. Sí se me hace que hay bastantes similitudes entre Diego y Luis Miguel", remarcó. "Sí, la locura que generaban, un poco”, concordó Dalma.

Boneta además dialogó sobre la exposición mediática que vive gracias a su éxito, recordando que su vida familiar fue muy tranquila y que eso lo ayudó a mantenerse humilde.

"No vengo de una familia de la farándula o de artistas. Mis padres son ingenieros y tengo la gran fortuna de seguir muy cercano a ellos. Desde que empecé a los 11 años, mi mamá me lo bajaba a chanclazos", señaló entre risas. "Siento un aprecio enorme por este momento. Llevo varios años en esto y sé que es una carrera en la que no te puede ir bien y que no te pidan fotos. Es algo que he aceptado", sumó.

Repasando su infancia, recordó que coincidentemente en su primer casting cantó una canción de Luis Miguel. "La primera canción que canté al azar fue La chica del bikini azul. A raíz de eso, salieron varias notas en los periódicos titulando 'El nuevo Luis Miguel'", rememoró

De todas maneras, aclaró que su papel en la serie no es un trabajo de imitación. "Es convertirme en Luis Miguel. Al final de la primera temporada hablaba como él sin darme cuenta", reveló.