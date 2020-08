"Gorditas, lo lamento, pero...": Nicole Neumann y la charla por la que sus hijas bloquearon a Viciconte

Sigue el culebrón. Después de fuertes cruces públicos y de un sinfín de reclamos -que incluyeron escraches en redes sociales y documentos judiciales-, Nicole Neumann reveló cómo fue la charla que mantuvo con sus tres hijas, después de que se hiciera público que tanto la modelo como su hija mayor, Indiana, se habían contagiado de Covid-19.

La panelista de Nosotros a la mañana habló del impacto que tuvo que la noticia se hiciera pública en sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Según su relato, fue la mayor la que se enteró de que los medios ya habían confirmado la información.

"Lo vio en Instagram. Además, a una de ellas le preguntó una amiga. Me vino a preguntar: 'Mamá, me están preguntando mis amigas, ¿por qué estamos en la tele? Porque vi en Instagram que estamos en la tele y que están hablando de que tenemos Covid. ¿Qué pasó?'", reconstruyó la modelo.

Cabe resaltar que Neumann les tiene prohibido a sus hijas que miren la televisión, aunque al menos las dos mayores sí manejan las redes sociales. "Gracias a Dios, yo estaba al lado de ellas todo el tiempo, por lo que ellas saben que yo no fui. No hay mucha más explicación"; resaltó, en alusión a que la noticia fue confirmada en el programa El show del problema, ciclo del que Micaela Viciconte -novia de Fabián "Poroto" Cubero- es panelista.

"Les dije: 'Gorditas, lo lamento en el alma. Nosotras pedimos encarecidamente a la otra parte (en alusión a su padre y a su pareja) que esto no suceda. No se respetó y bueno, ya está gordas. No pasa nada. Estamos enfermas, hay mucha gente enferma. No pasa nada, lo estamos atravesando bien", sumó la modelo.

La charla explica el motivo por el cual las tres hijas de Cubero decidieron en los últimos días bloquear de WhatsApp a Viciconte, con quien hasta el momento se decía mantenían una buena relación. Según consignó en su momento Yanina Latorre, todo habría sucedido después de que la modelo usara el celular de una de sus hijas para intentar comunicarse con Micaela.

"Le mandó un mensaje y le pidió que no cuente más cosas de la vida privada, tanto de ella, como de las de las chicas. Le puso: 'Vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides, pero no las nombres más. No cuentes nada más, porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella'", precisó la panelista del ciclo Los ángeles de la mañana.

Aunque no recibió respuesta, Nicole volvió a enviarle un mensaje: "Le pidió que lo hiciera entrar en razón a Fabián de que por lo menos fuera a la puerta de la casa a llevarles una bolsa de comida, unos chocolates a las nenas y que las saludara a través de un vidrio".

"Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio, ahora subido de tono. No sé si la puteó, pero fue más fuerte. Le dijo 'hipócrita'. Mica le manda mensajes todo el tiempo a las hijas diciendo: 'Tu papá está re mal, está re triste, porque ahora que ustedes y su mamá están contagiadas no las puede ver'. Entonces, Nicole le dijo: '¿Cómo que no las puede ver? Que venga, abra la puerta, se contagie y se quede acá adentro con nosotras'".