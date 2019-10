"¡Gracias totales!" Zeta Bosio y Charly Alberti anunciaron el regreso de Soda Stereo

Este jueves en las cuentas oficiales de Soda Stereo y en los perfiles de Zeta Bosio y Charly Alberti, se publicó un video de no más de 35 segundos de duración del grupo calentando motores para un eventual regreso a los escenarios que se confirmó tan solo una hora después, cuando dieron a conocer el comunicado escrito por los propios músicos para anunciar el lanzamiento de otra "burbuja en el tiempo", que promete ser un nuevo reencuentro entre la banda y su público. ¿Será extraño ver a Soda sin Cerati? Por supuesto. Tan extraño como ver a The Doors sin Jim Morrison o a Queen sin Freddie Mercury, pero eso no quiere decir que no puedan ofrecer un espectáculo digno. ¿Quiénes participarán de la gira como invitados? Se habla de Chris Martin (Coldplay), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Gustavo Santaolalla.... y un largo etc.

Sobran las preguntas. ¿Aprenderán estas estrellas todas las canciones de un show? Parece difícil. ¿Y quién se hará cargo de la guitarra? Parece que el as de espadas que puede resolver este problema es Richard Coleman, amigo y compañero de ruta de Cerati y, él mismo, un gran guitarrista.

“Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser", comienza al manifiesto de Soda Stereo que da a conocer que el grupo dará un show al que no dudaron en bautizar como “Gracias Totales-Soda Stereo”.

La gira celebrará la obra del trío en un formato inédito y con una gran puesta visual e ingeniería sonora propios de los grandes shows de estadio. “Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible”, sumaron.

Bajo la producción de PopArt Music, el primer show se realizará el 29 de febrero en Bogotá, Colombia. Mientras que para ver a la banda en la Argentina, los fanáticos deberán esperar al 21 de marzo, cuando toquen el Campo Argentino de Polo. Antes, Soda Stereo (por llamarlo de alguna manera) pasará por Santiago de Chile (7 de marzo) y Ciudad de México (12 de marzo).

Al mismo tiempo, la gira podría extenderse a otros países e, incluso, podría sumar nuevas fechas en estas primeras plazas anunciadas. A partir de este domingo 6 de octubre habrá una preventa exclusiva para los clientes de un banco y el viernes 11 se habilitará la venta general.

Cabe recordar que la banda había tenido una especie de "regreso" en 2017, cuando lanzó “Sép7imo día, no descansaré”, el espectáculo que realizó el Cirque Du Soleil en honor al grupo. En aquella oportunidad, Bosio y Alberti trabajaron juntos para revisar las grabaciones y hacer nuevas mezclas.

A partir de ahí, se originó este nuevo reencuentro: la banda estará acompañada por artistas cuya amistad fueron cosechando a lo largo de los años que colmaron los escenarios de toda América Latina con el objetivo de ser “un mimo para el alma de millones y también para la de Gustavo”.

“Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias Totales". La firma es de Charly y Zeta y las últimas palabras son las del nombre de este show celebratorio: Gracias Totales-Soda Stereo”, concluyeron.