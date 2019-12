"¡Haceme la cama!" El curioso reto de Cabré a Laurita que provocó críticas en las redes sociales

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se preparan para compartir esta temporada de verano en Mar del Plata con la comedia Departamento de Soltero. Mientras tanto, antes de que termine el año aprovecharon el tiempo libre para recuperar energías y descansar con unas merecidas vacaciones en Estados Unidos, Miami, y luego partieron hacia México, Playa del Carmen.

Pero en las últimas horas el actor se convirtió en tendencia y se ganó el repudio de muchos a raíz de una polémica frase que lanzó la ex participante del Bailando por un sueño en diálogo con Teleshow. Allí, Laurita reveló que hay días que quiere “echar de la casa” a Cabré y detalló que unas de las razones se debe a que el actor la “reta” cuando no le hace la cama.

Cuando la periodista a cargo de la nota le preguntó a Laurita “¿en qué momento lo querés echar de la casa?”, ella respondió: “Hoy. Me retó porque no hice la cama”, entre risas. Cabré, que se encontraba a su lado, intentó defenderse, pero su aclaración solo generó más críticas. Primero, el actor aclaró “pero no es un reto eso”, y ella le dio la razón: “No, es una manera de decir”.

Y luego, agregó: “Yo no soy del obsesivo e hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: '¿Se te está pasando o está…?' Por eso, no es ‘¿Por qué no hiciste la cama?’. Sino que me preocupa”.

Lo cierto es que los seguidores de ambos llenaron las redes sociales con duras críticas para con el actor, acusándolo, entre otras cosas, de “machista” por “creer” que su novia “tiene la obligación” de hacerle la cama “¿Y qué tal si la hace él?”, “Machista”, “¿Te retó? No es tu papá, es tu pareja querida por favor “, fueron algunos de los mensajes que replicaron en la red social.