“¡Harry, vas a terminar como mamá!”: la furia de William y la charla secreta entre Kate y Meghan

Pasaron dos semanas desde que Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron al mundo con una íntima e inesperada entrevista en la que denunciaron el calvario al que se sienten sometidos por parte de la prensa británica. La furiosa reacción del príncipe William, el gran temor de la Reina y la charla con la que Kate Middleton intentó "tender puentes" para evitar la ruptura.

La decisión de hacer pública la situación fue de Meghan y Harry. En efecto, la pareja preparó todo a espaldas del Palacio, a sabiendas de que jamás recibirían la aprobación de la Reina. Aprovechando su gira por África, los duques invitaron al periodista Tom Bradby -quien además es íntimo amigo del hijo de Lady Di-, quien no sólo registró cada uno de los movimientos de la pareja, sino que además tuvo un codiciado mano a mano.

"Harry está obviamente muy preocupado y está intentando protegerte de lo que él siente que su madre tuvo que sifrir. ¿Cuál es el impacto que esta situación tiene en tu mente y en tu cuerpo?", indagó el periodista cuando tuvo a Meghan frente a su cámara.

Lejos de esquivar el tema, Meghan se mostró visiblemente movilizada por la pregunta y se quebró al responder e hizo un esfuerzo por contener sus lágrimas. “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, atraviesa un momento de mucha vulnerabilidad que es un desafío. Después, cuando tenés un recién nacido…”.

Esto no es vivir... es simplemente existir"

“Especialmente para la mujer es mucho. Si a eso le agregás todo esto (por las agresiones de los medios), cuando estás aprendiendo a ser mamá y recién casada es… Gracias por preguntar, porque no muchas personas me preguntaron si estaba bien. Pero es algo muy real lo que me toca vivir detrás de las pantallas”, respondió. El amigo de Harry insistió un poco más: “¿Sería justo decir que no estás bien y que todo esto es una carga?”. Sin dudarlo, Meghan lo miró a los ojos y le respondió: “Sí”. Minutos después, la duquesa sumó: "Esto no es vivir... es simplemente existir".

“Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de conciliar. Le dije durante mucho tiempo a H, así lo llamo (a Harry), ‘no es suficiente con sobrevivir. Ese no es el punto de la vida. Tenemos que ser felices’”.

Ciertamente estamos en diferentes caminos en este momento"

Harry, por su parte, también dio una entrevista, algo que, de acuerdo al entorno de la familia real, enardeció a su hermano mayor. "Parte de este papel, parte de este trabajo y de esta familia bajo la presión que está, inevitablemente suceden cosas. Pero somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré allí para él, y él siempre estará allí para mí”, relativizó.

Aunque reconoció que la distancia, también advirtió que muchos de los artículos que se publican no tienen un anclaje con la realidad. "No nos vemos tanto como solíamos hacerlo, porque estamos muy ocupados. Pero lo amo mucho y la mayoría de las cosas (las notas) se crean de la nada".

La bronca de William con Harry por la entrevista: "¿No aprendiste nada de mamá?"

"¿No aprendiste nada de mamá? ¡Vas a terminar como ella si seguís haciendo estas cosas!". Esa habría sido la dura respuesta de William al ver el documental de su hermano. "Lo único que le cuestionaron a su madre fue el hecho de haber hablado tanto con los medios y de haber expuesto todo lo que vivió. William siente que Harry está repitiendo la historia y cree que es Meghan quien lo impulsa a hacerlo", precisaron.

Con William irritado, el gran temor de la Reina es que Meghan y Harry rompan lazos con la familia y se instalen en Estados Unidos junto a su hijo, Archie, para comenzar una nueva vida como ciudadanos privados. Atenta a la eventual crisis que eso generaría, quien intercedió fue la propia Kate Middleton.

Kate es la que está intentando conciliar todo puertas adentro"

Ella, en efecto, sufrió durante años el acoso de los medios. De acuerdo a lo informado por el periodista experto en la Corona, Phil Dampier, Kate levantó el teléfono y habló en privado con Meghan. "Cada miembro de la familia real tuvo alguna mala racha con los medios. Lo que tenés que hacer es seguir adelante y superarlo", le dijo Kate desde el Palacio de Kensington.

"Sería un desastre para la Corona que Harry y Meghan abandonen todo y se instalen en el extranjero. Es algo que lastimaría mucho a William y a Kate. Es por eso que Kate está haciendo todo lo posible por juntarlos y ayudar en especial a Meghan. Ninguno de ellos quiere decepcionar a la Reina, es por eso que Kate está intentando conciliar todo puertas adentro. En el fondo, siente pena por Meghan porque sabe perfectamente por todo lo que está pasando".

