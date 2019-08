¿Hasta los 11 no para? Los indicios que confirmarían el sexto embarazo de Wanda Nara

Wanda Nara volvió a ser protagonista en los últimos días a raíz de una fuerte versión que trascendió en los medios italianos y que señalaba que la blonda estaría embarazada otra vez de Mauro Icardi, quien por estas horas está considerando los pasos a seguir de cara a su futuro: tiene ofertas de la Roma y del Napoli, pero su intención es quedarse en el Inter de Milán por ahora.

Desde el Viejo Continente aseguran que la modelo y representante del delantero rosarino estaría esperando a su sexto hijo. O por lo menos, así lo afirmó la revista Chi en su última edición. Lo cierto es que desde que se dio a conocer esta noticia, Wanda no hace otra cosa que generar misterio y dar indicios sobre su supuesto embarazo a través de las redes sociales.

Soy MUY Feliz 😃 — wan (@wandaicardi27) August 1, 2019

Uno de ellos es que la mayor de las Nara no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, ciclo donde debatía de fútbol, para dedicarse de lleno a manejar la carrera futbolística de su marido o, tal vez, para dedicarle todo su tiempo a la llegada de este nuevo bebé.

Al mismo tiempo, compartió este jueves un mensaje enigmático que habla del buen momento que está pasando, a pesar de que Icardi aún sigue marginado en el Inter. "Soy muy feliz", escribió en Twitter junto a un elocuente emoji sonriendo, logrando las felicitaciones de sus seguidores.

Además, en su cuenta de Instagram también dejó varios indicios de un posible embarazo: en sus historias publicó un video de una cena familiar y con amigos en la que se la puede ver quejándose de su bebida: un vaso con agua, mientras que el resto de los presentes toman vino y diferentes tragos para acompañar la comida.

El último, y más rebuscado, indicio de que estaría esperando a su sexto hijo está relacionado a la gastronomía: Wanda compartió una foto de una bandeja con empanadas. En total son seis, el número de hijos que tendría en caso de confirmar la feliz noticia.

Los tres primeros hijos de Wanda, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7), son frutos de su relación con Maxi López, de quien se separó en el medio de un escándalo público; a su vez, es mamá de Francesca (4) e Isabella (2), que las tuvo con su actual marido, Icardi.

En julio de 2018, Wanda le contó a la revista Gente que a ella le gustaría tener otro hijo, pero que Icardi no estaba muy convencido. "Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos. Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más", contaba la botinera por aquel entonces.