"Hasta que se me canse la chot...": la tremenda confesión de Mariano Martínez y el palito a Lali por "Lindo, pero bruto"

Lo hizo de nuevo. Jey Mammón recibió cual Mirtha Legrand en el living de su casa a Mariano Martínez. El actor, que acaba de confirmar su separación de Camilla Cavallo, participó del ciclo que se transmite durante la medianoche por América y se animó a todo. Bailó, habló de la polémica que despiertan en redes sus Tik Tok y hasta le dedicó un palito a Lali Espósito que podría haber pasado desapercibido, pero no.

"Escuchame, Mariano", empezó sin piedad el personaje de Estelita. "Cuando abriste Tik Tok, ¿estabas drogado? ¿Cómo fue ese momento?", indagó sin piedad. El actor tuvo una risa cómplice al escuchar la pregunta. "Porque vos sabés que tu Tik Tok genera de todo", resistió el humorista.

Martínez, quien en pocos meses cumplirá 43 años, se defendió. "No entiendo por qué tanta polémica", desestimó de inmediato el actor. "¿Por qué no nos dejan a la gente grande divertirnos?", reforzó Mammón. "No lo sé y tampoco me hago tantas preguntas. Algunas cosas me hacen reír, pero no tengo tanto tiempo real para ver los comentarios. Me cago de risa (grabándolos). Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me de", se quejó.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

A lo largo de la entrevista, Mammón logró descontracturar en más de una oportunidad al galán. No sólo le recordó su pasado como "Rey Sol" (y advirtió que su disco se puede comprar hoy por $300, cuando el actor estimó que se estaría vendiendo al menos por el doble), sino que además lo hizo bailar de forma descontrolada, al grito (e insistente reclamo) de: "¡Sacate la remeraaa!".

Pero eso no fue todo. Sobre el cierre del programa, el humorista le explicó que le había escrito una canción para homenajearlo: una sección fija ya del programa. "Dale, me encanta que me dediquen temas", disparó con picardía Martínez, quien en esta semana volvió a enfrentar la canción Lindo, pero bruto que Lali Espósito le habría dedicado, después de que su ex subiera una historia en Instagram cantando el tema de la polémica.

Mammón procedió a hacer lo suyo y, sobre el cierre, le reclamó con humor: "¡No hagas más Tik Tok!". "Ahí la cagaste, la cagaste", le reclamó el actor de inmediato. "Voy a seguir haciendo Tik Tok hasta que se me canse la chot...", reforzó con humor, lo que alentó al humorista a volver a sentarse delante del piano y cambiar el tema, con un cierre pro redes sociales.