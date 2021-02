¿Hay amor? Aseguran que Gianinna Maradona sale "a escondidas" con Daniel Osvaldo

Nuevos rumores relacionan sentimentalmente a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, dos que estarían aprovechando sus días de solteros para verse un poquito, por decirlo de alguna manera. Y es que, pese al marcado bajo perfil, los vecinos de Banfield del ex jugador de Boca se percataron de que la hija del Diez estacionó varias veces su auto en la cuadra en donde vive Stone y aseguraron que la vieron entrar y salir de la casa.

"(Jimena) Era mucho más simpática que Gianinna. Siempre saludaba”, aseguró una de las vecinas de Osvaldo en diálogo con el portal Teleshow.

Ellos se conocen desde 2015, año en el que Dani retornó al país para jugar en Boca Juniors y aún estaba con Jimena Barón. La pareja vivía en Tigre cerca de la casa de Gianinna y por eso los tres se hicieron grandes amigos. La hija del ídolo en aquel momento estaba saliendo con Lucho Strassera.

Lo cierto es que Barón y Stone se separaron al poco tiempo y él fue vinculado a Militta Bora, con quien tuvo un fugaz romance. Pasado el tren de Militta, Osvaldo y Gianinna fueron relacionados, pero ambos, hasta el día de hoy, se encargaron de decir que son amigos.

Consultada por Mirtha Legrand sobre esta cuestión, Barón no anduvo con vueltas: “Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

Strassera tampoco fue muy disimulado al respecto: "Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter", tiró en relación a que Osvaldo jugó con Icardi, un futbolista señalado como el amante de Wanda Nara cuando ella aún estaba con López.

Las diferentes fotos y videos a lo largo de su relación y los saludos que se envían en redes hacen dudar de si habría reconciliación o no. En enero del 2020, los dos se refirieron públicamente el uno hacia el otro como buenos amigos porque ella lo saludó por su fichaje en Banfield.

"¡Feliz vuelta al sol, amigo de mi alma. ¡¡¡Deseo que sigas siendo muy feliz!!! Sigo creyendo en vos, ¡rompela en esta nueva etapa! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió, y subió una foto de los dos juntos. Hablaba del regreso de Osvaldo al fútbol en Banfield, luego de un impasse. “¡Gracias, amiga! Te quiero infinito”, le contestó el delantero, que fue uno de los jugadores que pudieron estar en el velorio de Maradona.

Todo un cruce de elogios y afecto que podría seguir siendo amistad, si no fuera porque en Banfield hace semanas que todos hablan de este romance a escondidas que parecería tener larga data.