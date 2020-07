¿Hay amor? Romina Malaspina rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Tinelli

Luego de su separación de Guillermina Valdés hace menos de un mes, Marcelo Tinelli ya protagonizó rumores de un nuevo romance con varias personalidades: en las últimas horas, surgió la posibilidad de un vínculo con la conductora de Canal 26 Romina Malaspina, una de las “chicas del momento”.

Los rumores surgieron esta semana y fueron alimentos, entre otros, por el jurado de Bailando, Marcelo Polino, quien bromeó: “Ella donde pone el ojo pone la bala”. Igualmente luego indicó que “no los veía como pareja”. Los rumores, desde luego, tomaron mucha fuerza y hasta provocaron cierto malestar de Tinelli, quien en su entorno no duda en expresar que está triste por la separación y que buscaría reconquistar a su ex.

Pero en este contexto, ayer le preguntaron en Intrusos a Malaspina por esos rumores. “¿Escuchaste el rumor que te vincula con Tinell?”, le consultaron. Ella respondió sin dar vueltas: “Escuché a Polino que dio una nota sobre el tema, no, no lo conozco a Marcelo. Una sola vez fui al piso del Bailando pero no tuve trato con él”.

Sin embargo, luego arrojó un llamativo mensaje. Cuando le preguntaron qué le parecía como hombre, respondió que le resultaba atractivo, aunque remarcó: “No lo conozco en persona, no lo he tratado”. “Estoy súper tranquila, sola hace rato y con esto de la pandemia estoy disfrutando estar sola”, indicó, y dudó la responder si le gustaría estar en pareja con un hombre mayor que ella, como Tinelli.