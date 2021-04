¿Hay compromiso?: la relación entre Karina y Nico Furman crece a pasos agigantados

El noviazgo entre Karina La Princesita y Nicolás Furman marcharía viento en popa. Tanto que ya hay rumores de compromiso, disparados por una imagen que la cantante subió a redes.

Vicky "Juariu" Braier, panelista de Bendita TV, notó que en la fotografía publicada en Instagram, Karina lucía un anillo dorado, estilo alianza. Además, notó que una marca de joyas le puso like a la publicación.

Más allá de esto, en diálogo con Primicias Ya, la artista negó que haya compromiso. "No es una alianza ni tampoco es el dedo usado para una alianza. Así que no", explicó apuntando a que llevaba el anillo en el dedo medio y no en el anular.

Días atrás, mientras tanto, Karina habló del vínculo que mantiene con sus ex parejas, destacando en particular la relación amable que tiene con El Polaco, padre de su hija Sol.

La charla fue en Los Ángeles de la Mañana con Ángel de Brito, quién le preguntó si podía perdonar a "toda la gente" que pasó por su vida luego de que la cantante relatara que perdonó a su padre, quien ejerció violencia de género y familiar.

"No, tanto no. Algunos están en proceso. Al Polaco sí, ya sí", señaló. "Tenemos re buena relación. Es más, siempre dije 'la justa y la necesaria', pero ahora te puedo decir que hay buena relación. Esto tiene que ver con que ya no nos pasa nada, en cuanto a la atracción. Eso ya no sucede".

"Esto tiene que ver con nosotros, no con un tema de una pareja", agregó. "Sí puede pasar que una pareja impida esto por celos, pero no que haya buena onda. Entre nosotros ya hace rato que no pasa nada".

La relación entre Karina y Nicolás lleva ya cinco meses de relación y de vez en cuando se muestran en redes cantando juntos. Además de cantante, Furman es físico, y profesor en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.